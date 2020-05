Ao vivo: Caixa fala sobre pagamento do auxílio emergencial

Neste momento, a vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé, e o vice-presidente de Tecnologia e Digital, Cláudio Salituro, participam de entrevista online sobre o pagamento do auxílio emergencial.

A Caixa Econômica Federal prossegue hoje (22) o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), seguindo o cronograma iniciado na última segunda-feira (18).

No caso do Bolsa Família, o calendário está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa. Para as demais pessoas, o pagamento será de acordo com o mês de nascimento. Hoje, será feito o pagamento para os beneficiários do Programa Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) final 5.

Hoje a Caixa fez o depósito do auxílio emergencial nas contas digitais para quem nasceu em maio e junho.

O calendário para saques da segunda parcela é diferente do calendário do crédito nas contas digitais e tem início em 30 de maio (um sábado), para os nascidos em janeiro.

