Dólar fecha em leve alta em dia de feriado nos EUA

Em um dia de poucos negócios por causa do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, o dólar fechou em leve alta. A bolsa de valores operou em queda, mas fechou com pequeno ganho, mantendo-se acima dos 110 mil pontos.



O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (26) vendido a R$ 5,335, com alta de R$ 0,015 (+0,28%). Sem a principal referência no mercado internacional, a divisa oscilou bastante. Abriu em alta, chegou a cair para R$ 5,29 por volta das 14h30 e reverteu a queda, até encerrar próxima da estabilidade.



O mercado de ações teve um dia semelhante. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 110.227 pontos, com alta de 0,09%. O indicador operou em baixa durante quase toda a sessão, mas reagiu durante a tarde até entrar em território positivo nos 40 minutos finais de negociação.



Sem notícias no mercado externo, as negociações dependeram fundamentalmente de fatores internos. O déficit primário de R$ 3,56 bilhões em outubro, divulgado hoje pelo Tesouro Nacional, veio melhor que o esperado pelas instituições financeiras, que projetavam resultado negativo de R$ 44,1 bilhões.



As declarações do secretário do Tesouro, Bruno Funchal, negando divergências entre o Ministério da Economia e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também ajudaram a dissipar parte das tensões. O secretário repetiu declarações dadas ontem (25) à noite pelo ministro Paulo Guedes e disse que o governo tem um projeto para conter o crescimento dos gastos públicos e desvincular parte das receitas

Segundo Funchal, o plano envolve a aprovação, nas próximas semanas, de propostas em tramitação no Congresso Nacional.



*Com informações da Reuters