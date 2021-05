Dólar tem pequena queda e fecha a R$ 5,26

Em um dia com poucas notícias no mercado financeiro, o dólar começou a semana com pequena queda, após iniciar a sessão em alta. A bolsa operou próxima da estabilidade durante quase todo o dia, mas saltou no fim da tarde, impulsionada pelas commodities (bens primários com cotação internacional).

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (17) vendido a R$ 5,266, com recuo de 0,09%. A moeda norte-americana começou o dia em alta, chegando a R$ 5,32 na máxima do dia, por volta das 10h.

Com o início das negociações nos Estados Unidos, a cotação arrefeceu, até fechar em leve baixa. A divisa acumula recuo de 3,05% em maio e alta de 1,5% em 2021.

No mercado de ações, o índice Ibovespa fechou o dia aos 122.903 pontos, com alta de 0,84%. O indicador ganhou fôlego à tarde, impulsionado pela valorização de empresas ligadas a commodities.

O mercado financeiro teve um dia de tranquilidade em todo o planeta, com os investidores dispostos a investir em países emergentes, enquanto esperam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Banco Central norte-americano), que será apresentada na sexta-feira (21). Paralelamente, a entrada de divisas decorrentes da exportação da safra de grãos e de minérios segurou a cotação do dólar no Brasil.

* Com informações da Reuters