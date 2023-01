IPVA: veja o calendário de pagamento no Maranhão

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está disponível no estado do Maranhão. No estado, quem optar por pagar tanto em cota única quanto parcelado terá um desconto de 15%. O imposto poderá ser parcelado em até três vezes.

O contribuinte que optar pelo parcelamento, para obter o desconto, deve quitar as cotas até o vencimento em ordem crescente, de forma que o pagamento da segunda cota fique condicionado ao pagamento da primeira, e assim sucessivamente.

A consulta dos valores por modelo de veículo poderá ser feita no portal da Sefaz.