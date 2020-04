Coluna - Confira quais campeonatos de e-sports seguem online

A crise do novo coronavírus impactou fortemente a cena de esporte eletrônico no Brasil e em todo o mundo. Quem ficou perdido e não sabe mais quais campeonatos estão rolando pode se atualizar conferindo a lista abaixo.

League of Legends

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) retornou em abril no formato online, com partidas quase diárias para compensar o tempo parado por conta da pandemia do novo coronavírus. De amanhã (25) até quarta-feira (29) acontecem as últimas rodadas da primeira fase do torneio. No momento, quem vai liderando a competição é a Vivo Keyd, com 14 vitórias. Já a Redemption confirmou o rebaixamento ainda no último fim de semana. Com apenas cinco triunfos, os gaúchos não têm mais chances de permanecer na elite. As semifinais serão nos dias 2 e 3 de maio. Já a grande final, que também será apenas online, está programada para o dia 4 de maio.

As últimas rodadas antes dos playoffs do Circuito Desafiante acontecerão nos dias 4 e 5 de maio. As semifinais estão marcadas para os dias 11 e 12 de maio e a final será no dia 16. Já a Série de Promoção ao CBLoL ocorrerá no dia 19.

Lembrando que o campeão do CBLoL se classifica para o MSI de League of Legends, que vai reunir os vencedores de 13 regiões do planeta. A competição foi adiada de maio para julho, ainda sem local definido. Não seria surpreendente se anunciassem em breve o formato exclusivamente online por conta da pandemia.

Counter-Strike

O Campeonato Brasileiro de Counter Strike (CBCS) começou no dia 16 de abril e vai se estender até o dia 29 de maio. Dez equipes foram divididas em dois grupos. Os três melhores de cada chave avançam para a fase do mata-mata, que começa no dia 21 de maio. A grande final está marcada para o dia 5 de junho.

No cenário internacional, o destaque é o ESL One: Road to Rio. O Major que aconteceria no Rio de Janeiro no fim de maio foi adiado para o mês de novembro, o que acabou provocando mudanças no sistema de classificação para o torneio. Haverá competições regionais para definir quem vai participar do torneio no fim do ano.

As eliminatórias europeia e norte-americana, da onde sairão a maior parte dos times participantes, já começaram. A seletiva da América do Norte chama mais atenção, já que conta com três equipes brasileiras que atuam na região: a MIBR, a Fúria Esports e a Yeah Gaming. Coincidentemente, todas caíram no mesmo grupo, ao lado das norte-americanas Team Liquid, Team Envy e Bad News Bears.

Outras três equipes brasileiras disputam a chance de garantir a única vaga de Contender para a divisão Sul-Americana. Também lutando por essa vaga está a Isurus Gaming, da Argentina.

O ESL One Rio está marcado para o período de 19 a 22 de novembro e distribuirá US$ 2 milhões em prêmios (mais de R$ 10 milhões na conversão atual).

FIFA e PES

Os campeonatos de futebol virtual no FIFA 20 e PES 2020 não contam com grandes movimentações nos últimos tempos. A EA suspendeu o FIFA 20 Global Series, mas realizou um torneio beneficente no último fim de semana. O FIFA eNations StayAndPlay Cup reuniu 20 jogadores dos maiores clubes da Europa em partidas virtuais, incluindo os brasileiros Vinícius Júnior, do Real Madrid, e Bruno Guimarães, ex-Athletico-PR e que hoje atua pelo Lyon. O campeão foi o dinamarquês Mohamed Daramy (FC Copenhagen), que venceu o sueco Jesper Karlstrom (Djurgårdens) com placar de 2 a 1 na final.

No cenário de PES 2020, a maior novidade é o adiamento do DLC da UEFA Euro 2020, cuja nova data segue indefinida. Vale lembrar que o torneio continental aconteceria a partir de junho, mas foi adiado para o ano que vem por causa da pandemia do novo coronavírus. A competição de e-sports está mantida para os dias 23 e 24 de maio desse ano, mas as partidas que ocorreriam presencialmente em Londres (Inglaterra) agora serão exclusivamente online.

Free Fire

Enquanto a próxima etapa da Liga Brasileira de Free Fire não começa, a Garena preparou um campeonato que promete destacar talentos individuais no Brasil. O Rei do Solo de Free Fire já começou no dia 18 de abril e vai até o dia 6 de junho. As rodadas acontecem todo sábado e domingo, reunindo 6.912 mil participantes em 144 partidas classificatórias. Um total de R$ 16 mil será distribuído entre os três primeiros colocados.

F1 2019

Para compensar a interrupção do circuito mundial da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vem promovendo competições online do game oficial da competição. Os participantes, que variam a cada etapa, incluem pilotos da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e até mesmo jogadores profissionais de outros esportes, como futebol e golfe.

Até agora, já foram três provas online. Quem tem se destacado nessas provas é o piloto Charles Leclerc, que corre pela Ferrari e estreou com vitória na segunda etapa, o GP Virtual de Melbourne. Nascido no Principado de Mônaco, Leclerc também ficou com o primeiro lugar no GP Virtual de Xangai. A primeira corrida, disputada no circuito do Bahrein, foi vencida pelo chinês Guanyu Zhou, que compete pela equipe UNI-Virtuosi Racing na Fórmula 2.

Rainbow Six

O Campeonato Brasileiro de Rainbow Six ainda está sem datas e regulamentos definidos. O que se sabe é que ele deve acontecer em breve, abrindo vagas para os Majors dos Estados Unidos e o da Europa.