Federação Catarinense pensa em recomeçar estadual em 9 de maio

O futebol em Santa Catarina pode recomeçar no dia 9 de maio. Mas para isto acontecer vai depender da autorização do Governo estadual e das recomendações do ministério da Saúde nos próximos dias. A vontade de voltar a jogar foi declarada pelo presidente de Federação Catarinense de Futebol (FCF), Rubens Angelotti, em entrevista à rádio Som Maior.

Além do aval do Governo estadual de Santa Catarina, para a bola voltar a rolar também é necessária a concordância do sindicato dos jogadores. Angelotti, que não descarta a realização de partidas com portões fechados, adiantou que ofícios já foram enviados às instituições solicitando o retorno do campeonato.

O campeonato está parado desde 16 de março, como muitos outros estaduais pelo país por conta dos riscos de contágio do novo coronavírus (covid-19).