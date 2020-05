Flu prorroga treinos virtuais e revive conquista do Estadual de 1995

O Fluminense anunciou hoje(18) que vai estender os treinamentos virtuais dos jogadores de futebol até 31 de maio. Os atletas irão permanecer em casa, e continuarão seguindo o programa de treinamentos remotos elaborado pela comissão técnica. A decisão, publica no site do clube, foi tomada por causa do aumento do número de pessoas infectadas com o novo coronavírus (covid-19) no estado do Rio de Janeiro. . Segundo boletim da Secretaria de Saúde, divulgado na noite de ontem (17), o estado registrava 22.238 casos confirmados e 2.715 mortes provocadas pela doença.

Neste domigno (17), os tricolores cariocas reviveram a conquista do título do Campeonato Estadual de 1995, quando o Tricolor venceu o arquirrival Flamengo, por 3 a 2, no Maracanã. O clássico, marcado pelo gol de barriga do então atacante Renato Portallupi, foi reprisada pela pela TV Bandeirantes. Simultaneamente, os tricolores puderam acompanhar uma live (transmissão ao vivo), no canal do canal do Fluminense, no Youtube, que contou com a participação dos ex-jogadores Aílton, Cadu e Ronald, presentse naquele Fla-Flu. A recordação teve a venda de 21 mil ingressos simbólicos e a receita gerada será convertida em cestas básicas para os funcionários do clube, afetados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Pelas redes sociais, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, agradecer a participação da torcida. “Obrigado pelo engajamento nesta ação, uma menção saudosa ao nosso Super Ézio e a todo aquele grupo, que com aquele título fantástico, entrou pra nossa centenária trajetória”