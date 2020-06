Juventus vence e é líder isolado na volta do Campeonato Italiano

Depois de perder a final da Copa da Itália, a Juventus voltou a campo pelo Campeonato Italiano, nesta (22), para vencer, por 2 a 0, o Bologna. Cristiano Ronaldo e Dybala marcaram para a Velha Senhora, que superou sem sustos os donas da casa no estádio Renato Dall’Ara.

Quem abriu placar para a Juve foi o português Cristiano Ronaldo, de pênalti, aos 21 minutos da partida. Ainda no primeiro tempo, o argentino Dybala ampliou o marcador.

O jogo foi um dos três realizados pela 27ª rodada no retorno do Campeonato Italiano, também suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o resultado, a equipe de Turim isolou-se na liderança do torneiro com 66 pontos, quatro a mais do que a Lazio, que enfrenta o Atalanta na (24).