Morre Marinho, ponta direita da seleção em 1986, e ídolo do Bangu

O ex-jogador da seleção brasileira na década de 80, Mário José dos Reis Emiliano, mais conhecido como Marinho, faleceu nesta segunda-feira (15), aos 63 anos de idade. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte (MG), devido a complicações de uma pancreatite.

Em 1985, Marinho tornou-se um dos principais ídolos da torcida do Bangu Atlético Clube ao conquistar o vice-campeonato brasileiro. A agremiação homenageou o atleta com uma mensagem no Twiiter.

NOTA DE PESAR | É com tamanha dor que comunicamos o falecimento do nosso eterno ídolo Marinho, craque alvirrubro, ex-atleta da Seleção Brasileira e melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 1985. O Bangu Atlético Clube está de luto. Em breve, mais informações.

A diretoria



— Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) June 15, 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também publicou nota oficial lamentando a morte do ex-atacante, convocado em 1986, pelo técnico Telê Santana, para duas partidas. Numa delas, Marinho marcou seu único com a camisa verde e amarela, na vitória do Brasil sobre a Finlândia, por 3 a 0.

"A CBF e os seus colaboradores estendem a sua solidariedade aos familiares e amigos de Marinho, e agradece pelo seu trabalho e comprometimento ao futebol brasileiro", diz a nota da entidade.

No Rio de Janeiro, ele também vestiu a camisa do Botafogo, Entrerriense e São Cristóvão. Com forte ligação do ex-jogador com o futebol carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro(FERJ) também se manifestou.

A @FFERJ lamenta o falecimento do eterno craque Marinho, dono da camisa 7 do @Banguoficial por anos. Marinho vestiu a camisa do @Botafogo e da seleção brasileira. A FERJ se solidariza com os familiares no momento de grande dor.
— FERJ (@FFERJ) June 15, 2020

Nascido em Belo Horizonte (MG), Marinho começou a carreira no Atlético-MG em 1974, tendo conquistado os Campeonatos Mineiro de 1976 e 1978, além da Taça Minas Gerais de 1976. O atacante ainda defendeu o América-SP e, na Bolívia, atuou pelo San José.