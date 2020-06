Pequena cidade, grande tradição: a paixão por futsal no interior

Pode uma cidadezinha de quase 30 mil habitantes ser a mais importante do país em um esporte? Carlos Barbosa (RS) é prova de que sim. Em 3 de novembro de 2017, o município da serra gaúcha, cuja população total ocupa o equivalente à metade da capacidade da Arena do Grêmio - 60 mil pessoas - recebeu oficialmente o título de Capital Nacional do Futsal, publicado no Diário Oficial da União.

Não é exagero. A Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) – ou simplesmente Carlos Barbosa, como o time local é conhecido – é a maior vencedora da Liga Nacional de Futsal, com cinco títulos, além de um hexacampeonato na Libertadores e um tricampeonato mundial. "O futsal é nosso esporte principal desde a década de 60. O campeonato citadino já está na 50ª edição, ininterrupta. A modalidade é consumida pelas famílias, que comparecem ao ginásio, um lugar tranquilo, seguro. Nossa cidade é de interior, então, o pessoal tem [o futsal] como passatempo", explica Francis Berté, gestor da equipe, em entrevista à Agência Brasil.

A peculiaridade – cidade pequena e apaixonada por futsal – não se limita ao município de Carlos Barbosa. Das 21 franquias da temporada 2020, sete estão em cidades com menos de 100 mil habitantes. É o caso da equipe Pato, de futsal, oriunda de Pato Branco (PR), município de quase 83 mil moradores que tomaram as ruas para celebrar o bicampeonato nacional do time no ano passado. Ou do rival Marreco, da vizinha Francisco Beltrão (PR).

"Por [Francisco Beltrão] não ser uma cidade tão grande [população estimada em 91 mil pessoas] o esporte ser popular, todo mundo conhece e gosta. Temos muito apoio não só dos torcedores, mas da imprensa local. Isso nos divulga e leva o nome da cidade para todo o Brasil", destaca o ala Canhoto, do Marreco.

Outra característica dos clubes é a maioria - 18 em 21 times - não estar localizada em capitais estaduais. Para o ala Bruno Souza, do Carlos Barbosa, isso provoca situações "curiosas" para quem não conhece o interior. "Eu sou de Recife [Pernambuco], vim em 2002 para cá, fiquei até 2005 e voltei em 2017. Na primeira passagem, uma vez minha esposa foi ao mercado e o cara do caixa, passando o troco, comentou com ela: 'e aquele gol que o Bruno perdeu?' [risos]. Mas, também elogiam. Essa cobrança, até em cima dos familiares, é curiosa e típica de cidade menor", conta o jogador.

A proximidade com a população local também gera memórias marcantes. "Em um dos jogos no Arrudão [ginásio de Francisco Beltrão], um menino veio até mim na quadra e deu a medalha que ele ganhou em um campeonato de luta, em que tinha sido campeão. Ele me entregou dizendo que gostava muito de mim. Tenho a medalha até hoje", revela Canhoto, do Marreco.

Mas, mesmo com apelo à modalidade, a fidelização do torcedor local depende do extracampo. "Estamos próximos da capital [Porto Alegre, a cerca de 107 quilômetros], então a população de Carlos Barbosa pode prestigiar um jogo de futebol, mas ela gosta mesmo é de futsal. Procuramos desenvolver isso já com as crianças. Temos escolas de futsal com cerca de 400 alunos, então as crianças estudam na escola do município e também praticam o futsal conosco, promovem ele na cidade e atraem a família para curtir esse entretenimento", explica Berté, da ACBF.

Mudança de lar

"Cidades pequenas têm mais calor humano. A paixão envolve a população mais rapidamente. O atleta tem contato direto com o vizinho que vai ao jogo; as pessoas discutem o futsal na pracinha", detalha o presidente da Associação Desportiva Classista Intelli, Aparecido Donizeti Silva, o Cidão.

E é da equipe Intelli que vem a novidade da Liga Nacional de Futsal: a cidade de Dracena, no interior paulista. O município de 46 mil habitantes é a nova casa do time que, em 2019, teve São Carlos (SP) como sede. A história da franquia bicampeã nacional e campeã da Libertadores, porém, é atrelada ao município de Orlândia (SP), com pouco mais 42 mil moradores, onde a agremiação foi fundada há 42 anos – 35 deles com presença de Cidão.

"Jogamos em Orlândia até o fim de 2016, quando se inicia uma reforma de ampliação no ginásio municipal, para atingir a capacidade exigida pela Liga. A obra acabou não terminando. Fomos para São Sebastião do Paraíso (MG) – a uns 100 quilômetros de Orlândia e onde disputávamos os playoffs da Liga Nacional – por já termos uma identidade com a cidade. Com Minas Gerais passando por problemas financeiros, surgiu a oportunidade e optamos por São Carlos, em 2019", explica o dirigente.

Cidão já foi técnico da franquia. Ele esteve à frente do time em quase 1.300 jogos. "O laço do torcedor [de Orlândia] com a Intelli é muito grande. Mesmo com a equipe fora cidade, sinto isso na pele. O torcedor sente muita falta", descreve o dirigente, que projeta um cenário semelhante em Dracena. "É diferente em muitos aspectos, mas também, muito igual à Orlândia. Tem apoio local, patrocínio e torcida. A expectativa é grande", completa.

Futsal na TV Brasil

