Brasileiro: Internacional vence Atlético-MG de Sampaoli e assume ponta

O Internacional derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, no estádio do Beira-Rio na noite deste sábado (22), e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu dos pés do meia Thiago Galhardo.

(INTxCAM) ⏰ 50'/2T: FIM DE PAPO! VITÓRIA COLORADA!!! 💪 Inter bate o Atlético-MG por 1 a 0 no Gigante - gol de Thiago Galhardo. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/CVRY3ws3rB — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 22, 2020

Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet tomou a iniciativa da partida desde o início. E esta postura foi premiada aos 7 minutos, quando Patrick tocou para Thiago Galhardo, que não teve dificuldades para vencer o goleiro Rafael.

Com a desvantagem, o Atlético-MG do argentino Jorge Sampaoli até ensaiou uma reação, mas o Internacional foi mais eficiente e conseguiu segurar a vantagem, que lhe garantiu a liderança do Brasileiro (pelo menos até o próximo domingo, quando joga o antigo líder Vasco).

Clássico em Goiás

Quem também triunfou na 5ª rodada da competição foi o Goiás, que superou o Atlético-GO por 2 a 0 em partida realizada na Serrinha.

VITÓRIA ESMERALDINA 💥🇳🇬

Goiás 2 x 0 Atlético GO #SomosUmSóSomosGoiás#Brasileirao2020



📸 Rosiron Rodrigues pic.twitter.com/aYYt63VY2A — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 23, 2020

A vitória do Goiás começou a ser construídos aos 20 minutos do primeiro tempo com o volante Daniel Bessa, que aproveitou erro na saída do Atlético-GO para roubar a bola e marcar.

E o 2 a 0 veio também de uma falha da defesa do Dragão. Já nos acréscimos da etapa final o atacante Victor Andrade aproveitou confusão entre o zagueiro Oliveira e o goleiro Jean para deixar o seu. Placar final, Goiás 2, Atlético-GO 0.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.