Bucks decidem não enfrentar Magic para protestar contra racismo

O Milwaukee Bucks decidiu não entrar em quadra nesta quarta (26) para enfrentar o Orlando Magic no jogo 5 do playoff da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) como forma de protesto contra a injustiça racial.

A ação acontece após o caso Jacob Blake, no qual o homem negro foi baleado pelas costas pela polícia em Kenosha, Wisconsin, no último domingo (23).

“Eu, nossos jogadores e nossa organização estamos muito perturbados com o que está acontecendo em Kenosha”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer, nesta quarta.

“É um grande desafio ter apreço e desejo de mudança e algo diferente e melhor em Kenosha, Milwaukee e Wisconsin e depois sair e disputar um jogo”, disse.

