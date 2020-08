Medalhistas olímpicos voltam aos ringues com vitória e miram cinturão

A dupla de medalhistas olímpicos Esquiva Falcão e Robson Conceição venceu no retorno aos ringues após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Após os combates da noite do último sábado (29), pela nona edição do evento Boxing For You, em São Paulo, os atletas voltam a olhar para os cinturões mundiais das respectivas categorias.

“Estava com vontade de ganhar, de mostrar que estou bem preparado e treinando. Respeito meus adversários no ringue. Sempre temos que melhorar um pouco e tenho certeza de que, quando chegar a hora, estarei pronto”, afirmou Robson, que liquidou a luta contra o paulista Eduardo Reis logo aos 28 segundos do segundo round, por nocaute técnico.

Foi a 14ª vitória do baiano, que faz 32 anos em outubro, no boxe profissional. O duelo marcou a volta dele aos ringues após mais de um ano, devido a uma cirurgia nas mãos. Campeão olímpico na Rio 2016, Robson compete na categoria penas (até 57,153kg), que tem os norte-americanos Gary Russell Jr. (Conselho Mundial de Boxe) e Josh Warrington (Federação Internacional de Boxe) e o mexicano Léo Santa Cruz (Associação Mundial de Boxe) como donos dos cinturões.

Já Esquiva precisou apenas do primeiro round para superar Morramad Araújo, paraense radicado em Manaus, e chegar à 27ª vitória como profissional. “Muito feliz pela vitória e pela forma que foi. Os treinamentos foram intensos em Vila Velha (ES) com meu irmão Thomas e me mostraram que estou no caminho certo. Quando for a hora, volto aos Estados Unidos para caçar o cinturão”, disse o capixaba de 30 anos, medalhista de prata na Olimpíada de Londres (2012).

A conquista do cinturão da categoria até 78 quilos é o grande objetivo de Esquiva. Em março, após a vitória sobre o argentino Jorge Miranda, também em São Paulo, ele voltou a pedir uma luta pelo título mundial do peso médio (até 72,6kg). Na ocasião, o capixaba disse que desejava, principalmente, o cinturão do Conselho Mundial de Boxe, o mesmo conquistado por Éder Jofre e Miguel de Oliveira, e que hoje é do norte-americano Jermall Charlo.

Nas outras duas lutas que movimentaram o Boxing For You, a mineira Lila Furtado conquistou a segunda vitória da carreira como profissional, ao superar a paulista Eduarda Gomes pela categoria super galos (até 55,3kg), no terceiro round. Já Vitor Siqueira bateu Kenes Carneiro em duelo entre pugilistas de São Paulo, por decisão dividida, após oito rounds. A luta foi pelo peso médio-ligeiro (até 69,8kg). O evento foi realizado sem público e seguiu um protocolo de segurança sanitária antes e durante as lutas.