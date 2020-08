Perez testa negativo para covid-19 e é liberado para GP da Espanha

O piloto Sérgio Perez está liberado para o Grande Prêmio da Espanha, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2020, neste domingo (16), depois de testar negativo para covid-19. O piloto mexicano ficou fora das duas últimas provas da temporada, ambas em Silverstone, na Inglaterra, por causa da doença.

O resultado foi confirmado nesta quinta-feira (13) pela Racing Point, equipe do mexicano. "Eu definitivamente sinto falta de correr e foi difícil acompanhar de fora. Mal posso esperar para ir à pista. Fui sortudo por ter apenas sintomas leves, então, pude continuar treinando e me assegurando que estaria pronto para voltar ao carro", disse Perez, em comunicado emitido pela escuderia antes do embarque para Barcelona.

"Checo", como ele é conhecido, foi o primeiro piloto a testar positivo para a covid-19 na categoria. Ele foi diagnosticado após o Grande Prêmio da Hungria, quando viajou ao México para visitar a mãe, que tinha sofrido um acidente. Nas duas etapas disputadas em Silverstone, Perez foi substituído pelo alemão Nico Hülkenberg.

O mexicano disputou três das cinco etapas do Mundial até agora e ocupa o oitavo lugar na classificação geral com 22 pontos, a seis do canadense Lance Stroll, companheiro de equipe, que esteve em todas as provas. O líder é o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, com 107 pontos.

Já a Racing Point aparece em quinto na tabela de construtores, com 41 pontos. A escuderia poderia estar em terceiro, com a Ferrari, mas, teve 15 pontos retirados devido a uma punição imposta pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A entidade avaliou que a equipe copiou o sistema de freios da Mercedes, que lidera o campeonato com 180 pontos.

