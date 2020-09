Ainda sem vencer na Série C, São Bento empata com Tombense

Não foi desta vez que o São Bento conquistou a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista empatou em 1 a 1, neste sábado (12), com o Tombense no estádio Almeidão, em Tombos, pela sexta rodada. Com este resultado, o Azulão Sorocabano é o lanterna da competição com apenas dois pontos. Já o Gavião Carcará tem quatro e é o oitavo na tabela.

No primeiro tempo, o Tombense precisou de apenas de quatro minutos para abrir o placar. O meio-campista Jhemerson recebeu na grande área e finalizou com força, sem chance de defesa para o goleiro Paulo Vitor. Em seguida, o São Bento tentou reagir, mas era pouco efetivo. Aos 32 minutos, o Gavião Carcará voltou a incomodar. Após cruzamento de João Paulo, Admilton cabeceou, mas Paulo Vitor conseguiu intervir. Dois minutos depois, a expulsão do atacante Rubens, do Boa, recolocou o Azulão no jogo. Tanto que, aos 39, os paulistas marcaram e deixaram tudo igual na cabeçada de Laércio.

Após o intervalo, com vantagem numérica em campo, o São Bento partiu para cima dos mineiros. Aos cinco, Laércio quase marcou o segundo. Aos 32 foi a vez de Igor arriscar de fora da área, passou perto mas não entrou. Apesar da pressão, o placar de 1 a 1 persistiu até o apito final do árbitro.

O próximo jogo das duas equipes será contra equipes do G4 do grupo B. Na próxima quinta-feira (17), o São Bento receberá o vice-líder Volta Redonda, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Já no domingo (20), o Tombense tem a missão de enfrentar o líder Brusque fora de casa. O confronto será no Augusto Bauer, na cidade Brusque, às 16h.

0 a 0 em Porto Alegre

Ainda pelo Grupo B, São José e Boa Esporte não saíram do 0 a 0 no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Sendo assim, não foi desta vez que a equipe mineira conseguiu vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Com desempenho negativo no início da competição, a equipe Boveta se encontra na zona de rebaixamento. Já os gaúchos poderiam ter alcançado o G4, mas não conseguiram. Com oito pontos, aparecem na sexta colocação.

Mesmo fora de casa, logo no início do primeiro tempo a equipe mineira criou chance de perigo. Com um minuto de bola rolando, Jeferson girou dentro da grande área, chutou no canto esquerdo, exigindo defesa do goleiro Fábio. Em seguida, os gaúchos responderam. Aos sete, Maradona fez tabela com Tavares e bateu cruzado. Atento no lance, o arqueiro Rafael Pascoal defendeu. O jogo continuou movimentado até o intervalo, embora sem grito de gol.

Na segunda etapa o São José voltou melhor. Gonzalo teve duas boas oportunidades, aos 20 e aos 26 minutos, mas Pascoal conseguiu evitar que a rede balançasse. Nos acréscimos, aos 47, Crysthoper quase marcou para o o Azulão, mas Pascoal estava em tarde inspirada e evitou a vitória dos donos da casa. São José 0, Boa Esporte 0.

Na próxima rodada o São José-RS visita o Londrina na quinta-feira (17), no Estádio do Café, na cidade de Londrina, às 20h. Já o Boa Esporte recebe o Ituano, no Municipal de Varginha, no município de Varginha, às 16h, no domingo (20).

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.