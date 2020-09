Atlântico vence clássico gaúcho da Liga Nacional de Futsal

No clássico do Rio Grande do Sul entre Atlântico e Carlos Barbosa, a equipe de Erechim venceu por 4 a 2 nesta terça (1) a partida válida pela terceira rodada do grupo B da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Após um primeiro tempo sem gols no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS), Barbosinha abriu o placar para o Atlântico no minuto inicial da fase final. O segundo dos visitantes não demorou a sair, e veio com Grillo aos 7 minutos, após passe de Dill.

Porém, o Carlos Barbosa ensaiou uma reação aos 17 minutos, quando Lé descontou. Mas o dia era mesmo do Atlântico, que marcou dois gols em sequência, primeiro com Jackson, aos 18, e depois com Lucas, aos 19.

A equipe da casa ainda conseguiu marcar mais um antes do final com o camisa 10 Bruno, mas a vitória final, de 4 a 2, foi mesmo do Atlântico, que na próxima rodada recebe o Foz Cataratas em Erechim. Já o próximo adversário do Carlos Barbosa será o Joinville.

