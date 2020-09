Caso Breonna Taylor: atletas condenam decisão de inocentar policiais

O hexacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton e o astro da NBA LeBron James foram alguns representantes do esporte a criticar na última quarta-feira (23) a decisão de inocentar policiais de acusações criminais pela morte de Breonna Taylor, uma paramédica negra assassinada em seu apartamento em Louisville (Estados Unidos).

Dois policiais brancos que atiraram contra o apartamento em março não serão processados pela morte de Taylor, pois o uso da força foi justificado, enquanto um terceiro foi acusado de colocar em perigo seus vizinhos, disse a procuradoria do Kentucky.

“A instituição policial de supremacia branca que roubou a vida de Breonna Taylor deve ser abolida para a segurança e bem-estar de nosso povo”, publicou o quarterback do San Francisco 49ers (equipe de futebol americano) Colin Kaepernick.

The white supremacist institution of policing that stole Breonna Taylor’s life from us must be abolished for the safety and well being of our people. #BreonnaTaylor #SayHerName #AbolishThePolice — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 23, 2020

O jogador do Los Angeles Lakers LeBron James escreveu uma série de tuítes para expressar sua frustração e disse que “a pessoa mais desrespeitada do mundo é a mulher negra”.

The most DISRESPECTED person on earth is THE BLACK WOMAN! I promise you I’ll do my best to change this as much as I can and even more!! LOVE to you QUEENS all over this country and beyond! 👸🏽👸🏾👸🏿❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — LeBron James (@KingJames) September 24, 2020

“Estou sem palavras hoje! Estou arrasado, magoado, triste, revoltado! Queremos Justiça para Breonna”, diz o atleta em sua conta no Twitter.

O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, falando após o primeiro treino de sua equipe desde março, disse que era “desmoralizante” saber das novidades.

Megan Rapinoe, que no ano passado foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo após levar os Estados Unidos ao título da Copa do Mundo, disse que a decisão é “devastadora e que, infelizmente, não surpreende”.

My heart is with the family of Breonna Taylor right now. My god. This is devastating and unfortunately not surprising. Black and brown folx in this country deserve so much more. #BlackLivesMatter #JusticeforBreonnaTalyor #DefundPolice #RegisterToVote — Megan Rapinoe (@mPinoe) September 23, 2020

Lewis Hamilton, seis vezes campeão mundial de Fórmula 1 e que vestiu uma camiseta preta na última prova da categoria automobilística com a mensagem “prendam os policiais que mataram Breonna Taylor”, também se manifestou.

“A polícia continua escapando com assassinatos todos os dias e isso precisa parar! Ela era inocente (…). Dói saber que alguém foi morto e ninguém foi responsabilizado”, declarou o piloto no Instagram.