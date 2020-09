Cruzeiro tenta escapar do Z4 e frear embalo da Ponte Preta na Série B

Na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira (30), às 19h15 (horário de Brasília), no Mineirão. Ao contrário do rival, a Macaca vive bom momento, sem perder há quatro partidas, e joga de olho na vice-liderança da competição.

A Raposa tem apenas oito pontos e ocupa o 18º lugar da Série B. É verdade que os mineiros iniciaram a competição com seis pontos negativos, devido a uma punição da Fifa, pelo não pagamento de uma dívida. O que não mascara a fase ruim da equipe, que, mesmo sem a dedução dos pontos, continuaria na metade de baixo da tabela. Na última sexta-feira (25), também no Mineirão, o time celeste foi superado pelo Avaí, por 1 a 0, sofrendo a quinta derrota em 11 duelos.

Para enfrentar a Ponte Preta, o técnico Ney Franco não terá à disposição os zagueiros Cacá (suspenso), Léo (recupera-se de lesão no joelho direito) e Paulo (testou positivo para covid-19), o volante Ariel Cabral (suspenso) e o meia Marquinhos Gabriel (contusão no tornozelo esquerdo). Já o atacante Arthur Caíke, que sofreu um trauma no quadril ao se chocar com a trave na derrota para o Avaí, é dúvida.

A Macaca é a terceira colocada, com 21 pontos. Contra o Cruzeiro, a novidade será a volta do meia Luís Oyama, que cumpriu suspensão. O zagueiro Rayan, o meia Camilo e o atacante João Veras, em recondicionamento físico, seguem fora de combate. Com isso, o técnico João Brigatti deve repetir a maior parte do time que bateu o Confiança, de virada, por 2 a 1, no último domingo (27).

O time sergipano, aliás, é quem faz a outra partida desta quarta pela Série B. Mais cedo, às 16h30 (horário de Brasília), o Confiança mede forças com o Brasil de Pelotas, no Batistão, em Aracaju (SE). A equipe da casa é a 15ª colocada, com 11 pontos, três a menos que o Xavante, que ocupa a 11º posição na tabela.

Cuiabá dispara

Na terça-feira (29), o Cuiabá venceu o Náutico por 1 a 0 e garantiu a liderança da Série B por mais uma rodada. O atacante Jenilson fez o gol da vitória que levou o Dourado a 25 pontos. Já o Timbu, com o tropeço na Arena Pantanal, caiu para 12º lugar, com 14 pontos.

A equipe cuiabana se beneficiou com o empate por 1 a 1 entre Paraná e Chapecoense, no Durival Britto, em Curitiba. O atacante Gabriel Pires colocou o Tricolor à frente, mas o também atacante Bruno Silva empatou para o Verdão. Os paranaenses estão na vice-liderança, com 22 pontos, enquanto os catarinenses, com 19 pontos, aparecem na quarta posição.