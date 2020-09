LNF 2020: times do Grupo A tentam se aproximar do líder Magnus

Dos três jogos desta sexta-feira (11) pela Liga Nacional de Futsal (LNF), dois envolvem equipes do Grupo A. Às 14h (horário de Brasília), a Intelli Tempersul visita o Brasília. Já às 20h15, em São José dos Campos (SP), o time da casa recebe o Praia Clube. Além disso, Carlos Barbosa e Marreco medem força às 17h, em Carlos Barbosa (RS), pelo Grupo B.

O desafio das equipes do Grupo A é diminuir a diferença para o Magnus Sorocaba, líder da chave, que venceu as três partidas que disputou até agora, somando nove pontos, com o melhor ataque da LNF: 16 gols marcados. Entre os times que estarão em quadra nesta sexta, o São José - quarto lugar, com cinco pontos - é quem está mais perto. Após serem derrotados pelo Minas na estreia (7 a 4), os joseenses golearam o Brasília (4 a 1) e empataram com Corinthians (3 a 3) e Intelli (2 a 2).

Adversário do São José, o Praia Clube é o lanterna do grupo, com um ponto, conquistado na estreia, contra o Brasília (1 a 1). Na sequência, a equipe de Uberlândia (MG) foi superada por Corinthians (6 a 3) e Magnus (6 a 1). "Nos treinamentos táticos, fizemos alguns ajustes em relação ao esquema do oponente. Eles têm uma equipe leve, com jogadores jovens e promissores", disse o técnico da equipe mineira, Marcelo Duarte, o Morcego, em entrevista ao site oficial do clube.

Brasília e Intelli também buscam a primeira vitória. Quinto colocado do Grupo A, com dois pontos em três jogos, o time do Distrito Federal vem de um empate emocionante com o Minas, por 5 a 5, na sexta-feira passada (4). O representante de Dracena (SP), em sexto, com um só ponto, foi à quadra duas vezes. Antes do empate com o São José, a equipe foi batida pelo Magnus, por 3 a 2. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil no último dia 30 de agosto.

O @brasilia_futsal recebe a @Intellifutsal no primeiro jogo do dia da #LNF2020.

Partida começa às 14h com transmissão ao vivo da LNFTV ➡️https://t.co/gOZWe6KPw2#BRAxDRA pic.twitter.com/rpa7oZIu1P — LNF (@lnfontime) September 11, 2020

Já no duelo do Grupo B, Carlos Barbosa e Marreco vivem situações distintas. O time da casa, maior campeão da LNF com cinco títulos, é o vice-líder, com sete pontos, e tem a chance e se igualar ao Atlântico. Os paranaenses estão em sexto, com três pontos. A vitória do último dia 3, sobre o Foz Cataratas, por 2 a 1, foi a primeira da equipe de Francisco Beltrão (PR) na edição deste ano.

Duplo equilíbrio

Nas duas partidas que movimentaram a LNF na quinta-feira (10), o equilíbrio foi a tônica. Em São Paulo, o Corinthians vencia o Minas, com gol do fixo Batalha, até os segundos finais da partida, até que Gabriel Ferro, jogando como goleiro linha, deixou tudo igual. O empate por 1 a 1 levou os times do Grupo A aos cinco pontos, quatro atrás do líder Magnus. Os mineiros, com um melhor saldo de gols (3 a 0) estão em segundo, com o Timão vindo atrás.

Em Erechim (RS), o ala Dieguinho e o pivô Gessé colocaram o Atlântico à frente do Cascavel. O fixo Carlão descontou na etapa final, mas, não impediu a vitória dos gaúchos, líderes do Grupo B com 10 pontos. Os paranaenses, que sofreram a segunda derrota na competição, estão em quinto, com três pontos.

Confira AQUI a tabela de classificação da Liga Nacional de Futsal.