Minas e Sesi Bauru abrem temporada 2020 com amistoso em Belo Horizonte

O Itambé/Minas e o Sesi Bauru abrem neste sábado (12), às 9h30 (horário de Brasília), a temporada do vôlei feminino brasileiro. Os dois times se enfrentam em amistoso na Arena Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG). A partida não terá presença de torcedores. Este será o primeiro teste da equipe mineira, que vem treinando desde o início do mês passado.

O embate será uma boa oportunidade para a ponteira Carla, do Minas, se entrosar com as companheiras de equipe. Revelada nas categorias de base do clube, onde chegou em 2005, Carla retorna à agremiação após passar pelo Praia Clube, Fluminense e Flamengo. “É uma felicidade imensa voltar. O Minas foi a minha casa por 11 anos e me deu projeção. Estar de volta e poder jogar com todos esses grandes nomes do vôlei não poderia me deixar de outro jeito, a não ser muito feliz e cheia de gás para trabalhar bastante”, contou Carla em entrevista ao site do clube.

A equipe renovou também com o técnico Nicola Negro e outras jogadoras importantes como a levantadora Macrís, a líbero Leia, as centrais Carol Gattaz e Thaísa e a ponta Kasiley. Também reforçam o time a levantadora Priscila Heldes, as opostas Camila Mesquita e Danielle Cuttino, a central Lara Nobre e as pontas Priscila Daroit, Carla e Megan Hodge. Na temporada 2020/2021, além da Superliga, prevista para começar no final de outubro, o Minas também disputará o Mundial de Clubes.

Sesi Bauru

Comandado pelo treinador Anderson Rodrigues, o Sesi Bauru abre a temporada 2020/2021 mantendo a base do time e com contratações importantes. A oposta Polina Rahimova, do Uzbequistão, segue na equipe. A atleta desponta entre as melhores do mundo na posição e também foi a maior pontuadora da última Superliga. Permanecem também no time paulista a levantadora Dani Lins, as centrais Adenízia e Mayhara e a ponteira Tifanny. A líbero dominicana Brenda Castillo, outra referência internacional, está de volta à equipe. Também chegaram as centrais Mara, as ponteiras Suelle, Mari Cassemiro e Vanessa Janke, além da levantadora Carol Leite e da oposta Pamela Sanabio.

"Acho que não tem forma melhor de tirar a ferrugem depois de tanto tempo parado. Já começar enfrentando uma equipe bem forte é bom para termos um parâmetro. Claro que ainda estaremos longe do nosso melhor, porque estamos realmente começando. Mas vai ser um teste muito bom", disse a central Mara, contratada junto ao Osasco para essa temporada, em entrevista publicada na conta oficial do Sesi Bauru no Instagram.