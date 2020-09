Vôlei de Praia: brasileiras voltam a competir após início da pandemia

Teve início nesta quarta (9) a edição 2020 do torneio King of the Court de vôlei de praia, realizado em Utrecht (Holanda). E a competição terá a participação de uma dupla brasileira, formada por Ágatha e Duda, que começa a atuar na próxima quinta (10). Este será o retorno das jogadoras do Brasil a competições oficiais após o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Está sendo muito legal ter a oportunidade de jogar uma competição em um formato diferente”, afirma Ágatha em nota. “Será maravilhoso para as pessoas que amam esse esporte verem seus ídolos em ação de uma forma diferente”.

Ao invés do duelo tradicional entre duas duplas em melhor de três sets, o King of the Court colocará lado a lado cinco times. Eles vão se revezar a cada ponto. A dupla vencedora de um rally continua em quadra, no chamado “Lado Rei”. Se a dupla desafiante derrotar aquele que está no “Lado Rei”, assume o lugar e segue jogando. Os pontos só são computados para quem estiver jogando do “Lado Rei”. Até as semifinais, a dupla com menos pontos em 15 minutos de jogo, é eliminada. Na decisão, o vencedor será aquele time que chegar aos 15 pontos primeiro, ou aquele que fizer mais pontos durante este intervalo de tempo.

Além da dupla brasileira, outras 39 participarão do evento. O local que vai sediar o King of the Court 2020 tem uma estrutura especial e foi erguido respeitando as regras de distanciamento social. Toda a arena consiste em pequenas salas para grupos de duas a dez pessoas.