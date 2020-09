Sampaio Corrêa e Juventude Samas lutam por vaga na final do Maranhense

Com vantagem adquirida no jogo de ida, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Juventude Samas nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Brasília), pelas semifinais do Campeonato Maranhense. Após golear o adversário no jogo de ida (4 a 0), a Bolívia Querida pode até perder no Castelão, em São Luís, por três gols de diferença que mesmo assim chega às finais. A tendência é que o Tricolor entre com um time alternativo, mesclando titulares e reservas.

Já o Juventude Samas, que estreou este ano na primeira divisão do Maranhense, já escreveu seu nome na história ao conseguir chegar à semifinal do Estadual. O time do município de São Mateus do Maranhão foi campeão de 2019 da segunda divisão do Maranhense. Além disso, pela primeira vez, o clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Um aspecto curioso no Samas diz respeito ao treinador Carlos Ferro, contratado ontem (15) para substituir Marlon Cutrim, demitido após a goleada sofrida no primeiro jogo da semifinal. Antes de assumir a função, ele treinava o São José, que foi eliminado da disputa pelo Moto Club na outra chave. Contudo, esta é a segunda oportunidade que o treinador tem de disputar a semifinal do Maranhense e com o desafio de ganhar de goleada para avançar. Caso isso não ocorra, será a segunda eliminação dele nesta fase da competição.

Caso confirme o favoritismo, o Sampaio Corrêa, maior campeão estadual, com 33 títulos, vai enfrentar o Moto Club, que vem na segunda posição, com 26. O rival já assegurou a vaga na final após dois empates nas semifinais contra o São José (0 a 0 e 2 a 2). Apesar da igualdade nos dois jogos, o Papão do Norte cobrou melhor os pênaltis, bateu o adversário por 4 a 2, na última segunda (14). Confira AQUI a tabela do Campeonato Maranhense.

Apesar de semifinalista do Estadual, o Sampaio não vive um bom momento na temporada. Na Série B do Brasileirão é apenas o vice-lanterna, com quatro pontos. Em sete jogos disputados, conseguiu apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas. Na última rodada sofreu revés contra o Operário-PR por 1 a 0 em casa, no último sábado (12). Confira AQUI a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

Amapazão

A noite também será decisiva no Campeonato Amapaense que conhecerá seu primeiro finalista. Santana e Santos-AP se enfrentam no estádio Zerão, na capital Macapá, às 20h30, pelas semifinais do Estadual. O Santos-AP depende apenas de um empate para carimbar a vaga. Isso porque o Peixe da Amazônia fez a melhor campanha na primeira fase, disputada no formato de pontos corridos. Já para o Santana, o Canário Milionário, só a vitória interessa.

Antes, às 17h, também no Zerão, Ypiranga e São Paulo-AP fazem o primeiro confronto da semifinal. O São Paulo- AP, assim como o Santos-AP, tem vantagem adquirida na primeira fase por ter ficado à frente do oponente na tabela de classificação.

Confira AQUI a tabela do Campeonato Amapaense.