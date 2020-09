Série C: Ferroviário-CE tenta recuperar liderança contra Jacuipense-BA

Duas partidas movimentam o Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (14). Às 18h (horário de Brasília), o Manaus recebe o Treze-PB na Arena da Amazônia. Já às 20h, o Ferroviário-CE visita o Jacuipense-BA no estádio de Pituaçu, em Salvador. O Tricolor cearense, vice-líder com dez pontos, tenta retomar a ponta da chave e, de quebra, ter a melhor campanha geral da divisão. Os baianos, em sexto lugar com sete pontos, podem encerrar a sexta rodada no G-4, que dá vaga à próxima fase. Confira AQUI a tabela.

O Ferrão está repleto de desfalques: o zagueiro William Machado e o lateral Tiago Costa estão suspensos, enquanto os laterais Gabriel Cassimiro e Mathaus, o zagueiro Magno Alves e o atacante Siloé estão contundidos. No Jacuipense, a ausência é o meia Rafael Bastos, expulso na rodada anterior. Apesar de o duelo valer pela sexta rodada, a equipe de Riachão do Jacuípe (BA) tem só quatro jogos disputados. A partida contra o Imperatriz, pela segunda rodada, teve de ser adiada após o time maranhense confirmar, na ocasião, 14 atletas infectados pelo novo coronavírus (covid-19). O compromisso ainda não foi remarcado.

No outro jogo de hoje (14), o Manaus também tenta encerrar a rodada subindo para o G-4. O time amazonense tem seis pontos, estando a três da zona de classificação. O Treze busca a primeira vitória. Os atuais campeões paraibanos - com uma partida a menos, adiada também por causa de casos da covid-19 no Imperatriz - está na nona e penúltima posição do grupo, com um ponto. Mesmo que vença, o Galo da Borborema não mudará de posição na tabela.

Liderança do Tricolor de Pernambuco

No domingo (13), o Santa Cruz assumiu a ponta do Grupo A ao vencer o Remo por 1 a 0 no Colosso do Arruda, em Recife (PE). O gol foi marcado pelo zagueiro Elivelton, na estreia dele pelo Tricolor pernambucano, que foi a 13 pontos. A equipe coral, agora dirigida por Marcelo Martelotte, tem a melhor campanha entre os 20 participantes da Série C. Os paraenses continuam em terceiro, com os mesmos nove pontos do Vila Nova, ficando na frente no saldo de gols (1 a -1). Os goianos, no último sábado (12), não saíram do zero com o Botafogo-PB, em João Pessoa. O Belo, com seis pontos, ocupa a oitava posição da chave.

#SérieC | FIM DE JOGO! Santa Cruz 1x0 Remo. Gol de Elivelton. 👏🏻👏🏻👏🏻



👊🏻⚫⚪🔴



📸 - @rafaelmelofoto / Santa Cruz pic.twitter.com/0Qh6GRurJV — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 13, 2020

Também no último sábado (12), o Paysandu se reabilitou da derrota em casa para o Jacuipense e atropelou o Imperatriz por 6 a 1, subindo para o quinto lugar, com oito pontos. Com um ponto em quatro jogos, dois a menos que a maior parte das equipes, os maranhenses estão na lanterna do Grupo A. O meia Alex Maranhão (dois) e os atacantes Elielton (dois), Nicolas e Uilliam Barros marcaram para o Papão da Curuzu, enquanto o atacante Cesinha descontou para o Cavalo de Aço.