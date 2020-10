Bélgica, Alemanha e Holanda querem sediar Mundial Feminino de 2027

Bélgica, Alemanha e Holanda revelaram nesta segunda-feira (19) um plano para sediarem em conjunto a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Um comunicado emitido pelas associações de futebol dos três países informou que eles já manifestaram sua intenção a Fifa de concorrer, e que prepararão um acordo formal até o final do ano.

"O futebol feminino é conhecido tradicionalmente por seu sentimento forte de comunidade, no qual todas as envolvidas pensam no quadro geral, que é, a saber, desenvolver mais o esporte, tanto dentro quanto fora de campo", disse o comunicado. "O fato de que estejamos tratando deste projeto juntos, como três competidores de futebol, e também como bons vizinhos, combina muito bem com esta filosofia."

"O futebol feminino em nossos países está, de fato, em fases diferentes de desenvolvimento, mas compartilhamos a aspiração de dar um impulso ao esporte nacional e globalmente organizando esta Copa do Mundo", afirmaram.

A última Copa do Mundo de Futebol Feminino foi sediada pela França em 2019, e o torneio de 2023 foi concedido à Austrália e à Nova Zelândia em junho.

A Alemanha já sediou a competição em 2011, e as holandesas foram anfitriãs e campeãs do último Campeonato Europeu de Futebol Feminino em 2017.

Será a primeira vez que a Bélgica sedia um grande torneio de futebol feminino.