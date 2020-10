Brasiliense e Villa Nova-MG se enfrentam nesta segunda pela Série D

O duelo entre Brasiliense (DF) e Villa Nova (MG), nesta segunda-feira (19), às 15h (horário de Brasília), conclui a sétima rodada do Grupo 6 pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio "Serejão", em Brasília, será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Com 11 pontos, o Jacaré ocupa a vice-liderança da chave - a oito pontos do líder e rival Gama - e busca a terceira vitória seguida. Em caso de um resultado positivo, o time do Distrito Federal abre quatro pontos para o Tupynambás (MG), quinto colocado e primeira equipe fora da zona de classificação.

Dia de Jacaré!



Às 15h, tem bola rolando para o duelo entre Brasiliense x Villa Nova, pela sétima rodada da Série D.



O jogo terá transmissão da TV Brasil.#BrasilienseFC #BSExVNAC pic.twitter.com/Dd7zVnOTo5 — Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) October 19, 2020

O técnico Edson Souza tem os desfalques do zagueiro Naylhor, do meia Romário e do atacante Jefferson Maranhão - todos contundidos. O treinador deve mandar à campo praticamente a mesma equipe que iniciou a vitória por 4 a 1 sobre o Tupynambás, na última quarta-feira (14), fora de casa, com o meia Maicon Assis no lugar de Romário.

O provável Brasiliense para o duelo no Serejão terá: Fernando Henrique; Diogo, Badhuga, Keynan e Peu; Bruno Lima, Wagner Balotelli e Maicon Assis; Luquinhas, Peninha e Zé Love.

O Villa Nova tem sete pontos e aparece em sexto na tabela do Grupo 6. Em caso de vitória, o Leão do Bonfim entra na zona de classificação. Após superar o Atlético (BA) na quarta-feira passada, o time de Nova Lima (MG) tenta emplacar dois triunfos seguidos pela primeira vez nesta temporada.

O zagueiro Rodolfo Mol, o volante Augusto Recife e os atacantes Etinho e Índio, lesionados, desfalcam a equipe dirigida por Mancini, ex-lateral da seleção brasileira. Por outro lado, os atacantes Raphael Silva, que estava em Portugal; e João Guilherme, que pertencia ao Operário (MS), estão regularizados e podem estrear no duelo no Serejão.

Com isso, o Villa Nova deve ir à campo com Deola; Wander, Ramon, Wellington Reis e Charles; Jean Carlos, João Paulo, Joao Lucas e Lucas Grossi; Talysson Lalau e Alef.

Outras duas partidas movimentam a sétima rodada da primeira fase da Série D nesta segunda-feira. Também às 15h, o Bragantino (PA) recebe o Rio Branco (AC) no estádio Diogão, em Bragança (PA). O jogo pelo Grupo 1 estava marcado para domingo (18), no mesmo horário, mas foi adiado após 17 jogadores do time do Acre serem internados com indisposição estomacal. Já às 16h, pelo Grupo 5, o Goiânia (GO) atua em casa contra o Vitória (ES), no estádio Olímpico.

A primeira fase da edição 2020 da Série D reúne 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira a tabela de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.

Resultados

Veja, abaixo, os resultados das partidas do fim de semana:

Grupo 1

Atlético (AC) 2x2 Fast (AM)

Ji-Paraná (RO) 0x4 Galvez (AC)

Vilhenense (RO) 1x1 Independente (PA)

Grupo 2

Santos (AP) 2x2 Moto Club (MA)

Juventude Samas (MA) 1x1 Baré (RR)

Atos (PI) 2x1 Sinop (MT)

São Raimundo (RR) 0x0 River (PI)

Grupo 3

Globo (RN) 1x1 Campinense (PB)

Salgueiro (PE) 0x1 Floresta (CE)

Guarany de Sobral (CE) 2x0 Afogados (PE)

Atlético (PB) 1x2 América (RN)

Grupo 4

Jacyobá (AL) 2x3 Vitória da Conquista (BA)

Central (PE) 4x0 Coruripe (AL)

ABC (RN) 1x0 Freipaulistano (SE)

Itabaiana (SE) 4x1 Potiguar (RN)

Grupo 5

União Rondonópolis (MT) 2x4 Aparecidense (GO)

Real Noroeste (ES) 4x1 Goianésia (GO)

Águia Negra (MS) 3x1 Operário de Várzea Grande (MT)

Grupo 6

Gama (DF) 3x0 Bahia de Feira (BA)

Caldense (MG) 2x0 Palmas (TO)

Atlético (BA) 1x1 Tupynambás (MG)

Grupo 7

Bangu (RJ) 1x3 Ferroviária (SP)

Cabofriense (RJ) 1x0 Toledo (PR)

Mirassol (SP) 8x0 Nacional (PR)

FC Cascavel (PR) 2x0 Portuguesa (RJ)

Grupo 8

Caxias (RS) 0x1 Novorizontino (SP)

Tubarão (SC) 0x0 Pelotas (RS)

São Luiz (RS) 1x1 Marcílio Dias (SC)

São Caetano (SP) 2x1 Joinville (SC)