Botafogo vence Palmeiras e derruba último invicto do Brasileiro

O Botafogo derrotou o Palmeiras por 2 a 1 no estádio Nilton Santos nesta quarta (7) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e interrompeu uma sequência de 10 partidas sem vitórias. Além disso, com este resultado a equipe de General Severiano derrubou a última equipe invicta da competição nacional.

Para esta partida, o Botafogo contava com um importante reforço, a volta do meia japonês Honda, que retornava à equipe após ficar afastado por duas semanas por conta de um problema no tornozelo.

E o time carioca começou melhor na partida, trabalhando bem a bola e criando mais oportunidades. Já a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo enfrentava problemas na saída de bola, tendo os lançamentos longos para o atacante Rony como a melhor jogada.

Com este panorama, o placar permanece inalterado até a etapa final, quando, com menos de um minuto de confronto, Kevin avança pela direita e cruza rasteiro para Pedro Raul apenas escorar para vencer o goleiro Jailson.

Quatro minutos depois Caio Alexandre também vence Jailson, mas, inicialmente, o gol não é validado pelo juiz, que afirma que o volante está em situação irregular. Porém, após longa consulta, de três minutos, ao VAR (árbitro de vídeo), o gol é confirmado. Botafogo 2, Palmeiras 0.

Com a desvantagem no placar o técnico Vanderlei Luxemburgo realiza várias substituições que mudam a cara de sua equipe. E o Palmeiras desconta justamente com um gol com participação de um dos jogadores que entrou. Gustavo Scarpa (meia que entrou para atuar como lateral esquerdo) cruza para a área, onde Wesley escora para Willian chegar batendo aos 31 minutos.

A partir daí o Verdão aumenta a pressão em busca do empate. E ela quase funciona oito minutos depois, quando Willian tem a oportunidade de empatar em cobrança de pênalti. Mas o goleiro Diego Cavalieri brilha e defende.

O jogo permanece aberto até o final, mas o marcador permanece inalterado até o último minuto. Com a vitória o Botafogo alcança os 15 pontos e deixa a zona do rebaixamento, passando a ocupar a 15ª posição. Já o Palmeiras cai para a 5ª posição com 22 pontos.

O próximo desafio do Verdão será o clássico contra o São Paulo no sábado (10), enquanto o Botafogo pega o Sport fora de casa no domingo (11).

Fortaleza freia o líder

No outro jogo que iniciou às 21h30 nesta quarta, o Fortaleza derrotou o líder Atlético-MG por 2 a 1 no estádio do Castelão.

Jogando em casa, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni consegue abrir o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo com o atacante David, que acerta chute rasteiro cruzado para vencer o goleiro Everson.

Cinco minutos depois o Galo ensaia uma reação ao empatar com Eduaro Sasha, que bate colocado para fazer 1 a 1. Porém, em um confronto muito movimentado, o Leão foi mais eficiente, e conseguiu garantir a vitória aos 39 minutos, quando o lateral Bruno Melo faz de cabeça após cruzamento de Osvaldo.

Com o tropeço desta quarta o Atlético mantém a liderança, com os mesmos 27 pontos com os quais iniciou a rodada. Já o Fortaleza chega à nona posição com 20 pontos. Na próxima rodada o Leão visita o Coritiba no Couto Pereira no sábado, e, no mesmo dia, o líder Atlético-MG joga com o lanterna Goiás.

