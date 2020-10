Brasileiro: Grêmio e Internacional abrem 13ª rodada com empate

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começou neste sábado (3) em grande estilo, com um Grêmio e Internacional disputado em Porto Alegre, que terminou em empate por 1 a 1.

(GRExINT) ⏰ 50'/2T: Fim de jogo na Arena! Tudo igual no Gre-Nal 428: 1 a 1. #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/w52u5zh2Ds — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 3, 2020

As duas equipes chegaram ao confronto vivendo momentos bem distintos. De um lado, o Colorado buscava uma vitória que lhe permitisse empatar em número de pontos com o líder Atlético-MG (que enfrenta o Vasco no domingo), já o Tricolor precisava pontuar para deixar a metade de baixo da classificação.

Clássico molhado

Com o gramado da arena do Grêmio molhado, por conta da chuva constante que caía em Porto Alegre, o primeiro tempo do Gre-Nal se destacou mais pela transpiração dos jogadores do que pela inspiração.

O time comandado pelo técnico argentino Eduardo Coudet até mantinha mais a posse de bola, mas encontrava dificuldades para vencer a defesa gremista. Já a equipe de Renato Gaúcho apostava na velocidade para criar as melhores oportunidades do confronto.

Gols no segundo tempo

Assim, os gols só foram sair na etapa final. Primeiro com o Grêmio, que contou com a boa fase do jovem Pepê para abrir o marcador aos 7 minutos. Diego Souza enfia em profundidade e o atacante bate por cobertura para vencer Marcelo Lomba.

Porém, aos 27 minutos o juiz assinala pênalti, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), ao atestar que a bola tocou na mão de Cortez dentro da área.

Dois minutos depois Thiago Galhardo cobra a penalidade, a bola bate na trave e depois rebate nas costas do goleiro Vanderlei para entrar. Empate em 1 a 1 no Gre-Nal.

As equipes se esforçaram em busca da vitória, mas a igualdade perdurou até o final.

Agora, pelo Brasileiro, o Grêmio recebe o Coritiba na próxima quarta (7) e o Internacional visita o Bragantino na quinta (8).

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.