Série D: Gama goleia Caldense e garante 100% de aproveitamento

O Gama (DF) recebeu a Caldense (MG) neste sábado (3) no estádio Bezerrão, no Gama, em partida válida pela quarta rodada do grupo 6 da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto, que teve transmissão ao vivo da TV Brasil, foi vencido pela equipe do Distrito Federal por 5 a 0.

Com este triunfo, o Gama manteve a ótima campanha na competição, com quatro vitórias em quatro jogos. Assim, a equipe comandada pelo técnico Vilson Tadei permaneceu na liderança isolada da sua chave.

Vantagem no primeiro tempo

Mesmo jogando fora de casa, a Caldense iniciou a partida adiantando a marcação, o que criou problemas para o Gama articular jogadas. Assim, a equipe da casa apela para a ligação direta da defesa para o ataque, mas sem muita efetividade.

Com o passar do tempo o time do Distrito Federal começou a encontrar espaços para construir jogadas. Com isso, a primeira chance clara apareceu aos 20 minutos, quando Everton finaliza de voleio após cruzamento de Nunes. Porém, o goleiro João Paulo aparece bem para evitar o gol.

O Gama continuou melhor na partida e conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Nunes recebeu dentro da área, mas o goleiro João Paulo cortou parcialmente. Everton recuperou a bola e cruzou para Vitor Xavier escorar de primeira para marcar.

E cinco minutos depois a equipe do Distrito Federal ficou muito perto do segundo quando a bola sobrou na área e Rambo finalizou com liberdade, mas para fora.

A primeira boa oportunidade da Caldense surgiu apenas aos 37 minutos em jogada de Nathan, mas o goleiro Calaça interveio bem para impedir o empate. E o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Goleada no segundo tempo

Na segunda etapa o Gama aumentou mais o seu domínio, e, com isso, não demorou a fazer 2 a 0. Aos 7 minutos Vitor Xavier recebeu na intermediária e levantou na área, onde Nunes subiu mais que seu marcador e cabeceou para vencer o goleiro João Paulo, que, mesmo tocando na bola, não conseguiu defender.

O 2 a 0 claramente desanimou a Caldense, que passou a dar muitos espaços ao time do Distrito Federal. E o terceiro não demorou a sair, aos 13 minutos Rambo marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

O Gama queria mais, e o quarto veio aos 25 minutos, quando Everaldo cobrou falta de muito longe e Wallace aproveitou para marcar de cabeça. E o quinto também veio de cabeça em jogada muito parecida. Bola levantada na área em cobrança de falta e gol de Emerson, aos 43. A equipe do Distrito Federal até tentou mais, mas o placar permaneceu inalterado até o final.

Na próxima rodada, o Gama vai até Juiz de Fora no próximo sábado (10) para enfrentar o Tupynambás, no mesmo dia a Caldense recebe o Villa Nova.

Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times cada. Os quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Os quatro clubes classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Transmissão da TV Brasil

No próximo domingo (4), a TV Brasil transmite mais um jogo da competição, Fast Clube (AM) contra Independente (PA) a partir das 19h (horário de Brasília).

Domingo tem mais #DiaDnaTVBrasil! O confronto, transmitido em parceria com a @Tvencontroaguas, fica por conta de #FastClube (AM) x #Independente (PA). Quem leva a melhor? É neste domingo (4), #aovivo!



📺 Saiba como sintonizar: https://t.co/LNBnNcF0OP pic.twitter.com/lSVUdDv4XA — TV Brasil (@TVBrasil) October 3, 2020

Outros resultados da Série D

Veja abaixo o resultado de outros jogos da Série D já disputados neste sábado:

Grupo 2

Moto Club 2 x 0 River-PI

Juventude Samas 1 x 2 Altos

Grupo 3

América-RN 3 x 1 Afogados

Grupo 4

Coruripe 1 x 0 Freipaulistano

Jacyobá 2 x 2 Itabaiana

Grupo 5

Vitória-ES 2 x 1 Operário VG

Grupo 7

Portuguesa-RJ 3 x 1 Nacional-PR

Bangu 2 x 2 Cabofriense

Grupo 8

Marcílio Dias 0 x 0 Novorizontino

Tubarão 3 x 0 São Caetano

