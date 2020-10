Liga Nacional de Futsal: Joinville e Foz Cataratas empatam no sul

Joinville e Foz Cataratas empataram em 1 a 1 neste domingo (25), pela Liga Nacional de Futsal (LNF), no ginásio Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina. O confronto foi válido pelo grupo B do torneio nacional e foi transmitido pela TV Brasil.

Já classificados para o mata-mata da LNF, os donos da casa abriram o placar aos nove minutos da etapa inicial em uma bela jogada. Um contra-ataque rápido acabou em triangulação finalizada pelo camisa 20 Xuxa com um chute forte para abrir o placar.

Precisando pontuar para seguir vivo na briga por uma vaga na fase decisiva do torneio, o Foz Cataratas partiu para cima com tudo na etapa final. Aos quatro minutos, o goleiro Henrique deu um lançamento perfeito para o pivô Daniel. O atacante, como um centroavante de futebol de campo, concluiu de cabeça para empatar o jogo e fechar o placar.

Com a igualdade, o Joinville divide a liderança do Grupo B com a ACBF, com 21 pontos. Mas, enquanto a Associação Carlos Barbosa de Futsal já finalizou a participação nessa fase, os catarinenses têm ainda dois jogos a realizar. Já o Foz Cataratas atingiu os 10 pontos em 11 jogos chegando à quinta posição.

Após o confronto, Marlus Sokolowsk, técnico do Foz Cataratas, afirmou: “Sabíamos que a equipe do Joinville é intensa. Porém, nosso grande objetivo era sair daqui sem perder para chegarmos vivos contra o Blumenau na última rodada. Só dependemos de nós mesmos no próximo jogo para nos classificarmos”.

