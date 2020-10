Melhor da Série D, Gama recebe o Bahia de Feira

Com 16 pontos em seis rodadas, o Gama (DF) tem a melhor campanha geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Líder do Grupo 6, a equipe do Distrito Federal recebe o Bahia de Feira (BA) neste sábado (17), às 16h (horário de Brasília). O duelo no estádio Bezerrão, no Gama (DF), terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Um dos únicos invictos da Série D, ao lado de Rio Branco (AC), Salgueiro (PE), Central (PE), Bangu (RJ) e Novorizontino (SP), o Gama possui o terceiro melhor ataque do torneio, com 13 gols marcados, ao lado de Altos (PE) e Bragantino (PA) e superado apenas por Ferroviária (SP), que foi às redes 14 vezes, e pelo rival Brasiliense (DF), com 15 gols. Já a defesa é a segunda mais eficiente, com apenas dois tentos sofridos em seis jogos, só atrás do Salgueiro, vazado uma vez (mas em cinco partidas).

Para encarar o Bahia de Feira, o Alviverde terá a volta do meia Andrei Alba, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Palmas (TO) na última quarta-feira (14). Poupados pelo técnico Vilson Tadei, os zagueiros Gustavo Henrique e Emerson, o meia Everton e o atacante Nunes estão novamente à disposição. Destaque a Nunes, de 38 anos, artilheiro da equipe na temporada com 16 gols.

Já o Tremendão inicia a rodada em quarto lugar, com nove pontos, embalado pelo 3 a 0 aplicado na Caldense, também na última quarta-feira, em Feira de Santana (BA). A partida marcou o retorno do atacante Deon, vice-artilheiro do Campeonato Baiano, após três semanas se recuperando de uma lesão muscular. Outra novidade no duelo foi o também atacante Chael, recém-contratado e que é feirense de nascimento. Ele foi revelado em um projeto realizado na cidade chamado Acorda Para Vencer.

O técnico Arnaldo Lira tem problemas para escalar o time diante do Gama. Além das contusões do lateral Angelo, do volante Diones e do atacante Pelé, o clube informou na última sexta-feira (16), pelas redes sociais, que seis jogadores testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) em exames feitos na segunda-feira (12). Segundo a postagem, os jogadores estão assintomáticos e isolados.

Regulamento

A primeira fase da edição 2020 da Série D reúne 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.