São Paulo goleia time montado às pressas no Paulista Feminino: 29 a 0

A segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino foi marcada por um placar inusitado. Nesta quarta-feira (21), na Arena Barueri, o São Paulo aplicou 29 a 0 no Taboão da Serra. Trata-se da maior goleada da história da equipe feminina do Tricolor, superando o 21 a 0 aplicado no Ativa-MS, em 1997, pelo Torneio de Campo Grande.

O placar ao final do primeiro tempo já marcava 17 a 0 para as são-paulinas, que disputam a Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro e estão classificadas às quartas de final do torneio nacional. Em entrevista à TV da Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição, a volante Nini, do Taboão da Serra, afirmou que o time foi montado às pressas para o Estadual.

“A gente sabia que seria difícil. O São Paulo vem treinando há muito tempo, inclusive durante a pandemia [do novo coronavírus], enquanto nosso time é muito jovem e praticamente não teve treino. Conseguimos um campo recentemente. Treinamos três dias antes do início do Campeonato Paulista. Nesta semana, tivemos mais dois dias de trabalho”, disse a capitã do Taboão à FPF TV.

“Em pouca coisa o clube [Taboão] nos ajuda. É mais a vontade da comissão técnica mesmo. Ninguém tem salário, ninguém tem condução. A gente não tem roupa de treino, não tem apoio nenhum do clube. A gente simplesmente usa o nome do clube para participar do Campeonato Paulista porque acredita que é uma oportunidade para as meninas mais novas”, completou Nini.

Com seis gols, a atacante Kamilla foi o destaque da vitória. Ainda balançaram as redes as também atacantes Carol (cinco), Emily (quatro), Duda (três), Gláucia (dois), Giovanninha (três) e Pérolla, a meia Andressa (dois) e as laterais Giovana e Dani. O Taboão assinalou um gol contra. As tricolores atuaram desfalcadas de cinco atletas que estão em treinamento com a seleção brasileira sub-20.

As equipes voltam a jogar pelo Estadual no próximo domingo (25). O São Paulo, que soma duas vitórias e 32 gols marcados em duas partidas, recebe o Realidade Jovem, de São José do Rio Preto (SP), enquanto o Taboão, com duas derrotas, medirá forças com a Ferroviária, atual bicampeã brasileira e que, assim como o Tricolor, estará no mata-mata da Série A1.

Mais Paulista

Outras três partidas, todas na capital paulista, movimentaram a competição. No Parque São Jorge, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 1, no principal jogo da rodada, com gols da lateral Tamires e das atacantes Giovana Crivelari e Adriana. A atacante Larissa marcou para as Sereias da Vila. Na Rua Javari, o São José superou o Juventus por 2 a 0. Já no estádio Nicolau Alayon, o Taubaté bateu o Nacional por 2 a 0.

Na quinta-feira (22), são dois jogos às 15h (horário de Brasília). O Palmeiras recebe o Realidade Jovem e a Ferroviária visita o Red Bull Bragantino.