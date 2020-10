Jogando na Espanha, Real Madrid perde de 3 a 2 para o Shakhtar

O Shakhtar Donetsk (Ucrânia) conseguiu uma surpreendente vitória de 3 a 2 sobre o Real Madrid (Espanha) fora de casa em sua estreia no grupo B da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (21), isto apesar de estar sem 10 jogadores por causa de lesões e de casos do novo coronavírus (covid-19).

