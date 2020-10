Série C: em jogo movimentado, Remo supera Paysandu

O clássico entre Paysandu e Remo realizado no estádio Mangueirão (Belém) foi o destaque dos jogos deste sábado (3) pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E Leão ficou com a vitória, de 3 a 2, em um confronto muito movimentado.

Após um primeiro tempo sem gols, o Remo abriu o marcador aos 7 minutos da etapa final com Hélio. Dez minutos depois Marlon ampliou para 2 a 0. Com a desvantagem no marcador, o Paysandu foi todo para o ataque e conseguiu empatar com gols de Wesley Matos e Nicolas. Porém, a um minuto do tempo regulamentar Wallace garantiu a vitória final do Leão, que lhe garantiu a liderança da sua chave na competição.

Clássico na Paraíba

Outro clássico pelo grupo A da competição foi o que colocou frente a frente Treze e Botafogo-PB. E o Galo da Borborema se deu melhor, com vitória de 2 a 0 jogando no Amigão.

A vitória do Treze foi garantida ainda na etapa inicial, graças a Ítalo, logo aos 10 minutos, e a um gol contra de Ramon aos 32 minutos.

Triunfo na Amazônia

Quem também triunfou pelo grupo A foi o Manaus, que superou o Imperatriz por 1 a 0 na Arena da Amazônia (Manaus). O gol da vitória saiu dos pés de Hamilton.

Grupo B

Na única partida do grupo B realizada neste sábado o São José recebeu o Ypiranga-RS no estádio Francisco Novelletto e venceu por 2 a 0, com gols de Felipe Guedes e Vítor Júnior.

"O importante era, primeiro retomarmos a confiança e iniciarmos a retomada da intensidade. Nos próximos dias, vamos aprimorar ainda mais os conceitos", disse o técnico China Balbino após a vitória por 2 a 0 sobre o @ypirangafc neste sábado.#SJOYPI #clubedobairro #ZecaéSérieC pic.twitter.com/P0ugJW2odH — São José Futebol (@SaoJoseFutebol) October 3, 2020

