Série D: River (PI) e São Raimundo (RR) se reencontram após 0 a 0

Três dias após empatarem sem gols em Boa Vista, River (PI) e São Raimundo (RR) estarão novamente frente a frente, agora no estádio Governador Alberto Tavares Silva, o Albertão, em Teresina. Galo Carijó e Mundão jogam às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), pela oitava rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

River (PI) e São Raimundo (RR) entram em campo para o #DiaDNaTVBrasil desta quarta-feira (21). A partida acontece pela oitava rodada da #SérieD. Quem leva a melhor?



📺 Saiba como assistir na sua região: https://t.co/LNBnNcWCdp

⚽️ Tabela do campeonato: https://t.co/BT3DB7QGVr pic.twitter.com/WzJfdduswt — TV Brasil (@TVBrasil) October 20, 2020

O duelo é um confronto direto na zona de classificação do grupo 2. O River é o terceiro colocado, com os mesmos 11 pontos do Juventude Samas (MA), que tem vantagem pelo melhor saldo de gols (sete a um). O São Raimundo, com nove pontos, está uma posição atrás do time piauiense. A pontuação é a mesma de Moto Club (MA) e Baré (RR), superados pela equipe de Roraima também pelo saldo.

No Galo, o técnico Flávio Araújo tem problemas na escalação. Dois jogadores (cujos nomes não foram divulgados) que testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) em rodadas anteriores seguem fora, em respeito ao protocolo de saúde. Os zagueiros Leone e Darlan (que deixaram o jogo em Boa Vista com dores) e o lateral Igor Tavares (que sofreu um forte choque de cabeça com o meia Emerson, do São Raimundo) são dúvidas. Já o volante Guto e o meia João Gabriel, que cumpriram suspensão, estão novamente à disposição.

“Os jogadores do River conhecem as características do São Raimundo e vice-versa. Temos que nos impor, ter saída de jogo, transição rápida, construção e criação. O time deles é a melhor defesa do grupo e da competição. Tomaram apenas quatro gols. Isso vai exigir muito de nós. Sabemos que é pedreira, mas estamos preparados”, garante o treinador, que deve escalar o River assim: Vinícius; Edy, Leone (Lucas Bahia), Darlan (Giovani) e Igor Tavares (Daniel Bagaceira); Guto, Ronald, Diego Aragão e João Gabriel; Max e Érico Júnior.

Pelos lados do Mundão, o volante Nilsão ainda retoma a forma física após se recuperar de uma lesão no joelho. Por sua vez, o técnico Chiquinho Viana volta ao banco de reservas (ele foi expulso no empate por 1 a 1 com o Moto Club, há uma semana). A expectativa é que o treinador repita a equipe que foi a campo no último domingo (18): Diego; Alexsandro, Vera Cruz, Hícaro e Maia; Juca, Belão, Ygor e Emerson; Marcos Felipe e Raí.

O próximo compromisso do Galo no Campeonato Brasileiro será novamente contra o São Raimundo-RR, dessa vez no estádio Albertão, nesta quarta-feira (21), às 16h. ⁣

⁣

A partida terá transmissão da MyCujoo, pela internet, e da TV Brasil, para todo o país. ⁣

⁣#RiverACOficial pic.twitter.com/VjLo3920fy — River Atlético Clube (@riveracoficial) October 20, 2020

Estaduais em vista

Além de estarem no G-4, River e São Raimundo viveram roteiros semelhantes antes de iniciarem a jornada na Série D. A competição nacional foi a primeira de ambos os clubes desde a retomada do futebol. Ao contrário de outros pelo país, os estaduais de Piauí e Roraima ainda não recomeçaram, após serem paralisados em março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) e os clubes da primeira divisão do Campeonato Piauiense decidiram, na última terça-feira (20), pelo reinício da competição, em 11 de novembro, com o duelo entre River e Piauí. O torneio foi paralisado na 10ª rodada. O Galo Carijó, sexto colocado entre oito participantes, tem dois jogos a menos, pois dividiu o calendário do primeiro semestre com a Copa do Nordeste.

O Campeonato Roraimense retorna no próximo dia 28 com dois jogos, entre eles São Raimundo e Atlético (RR). O estado foi o último a anunciar a interrupção da competição por conta da pandemia, em 20 de março. O Mundão só fez duas partidas (uma vitória e um empate) e tem mais duas pela frente até o fim do primeiro turno. O Pássaro Azul, como o time também é conhecido, está em segundo, entre cinco clubes.

A conclusão do torneio depende de dois casos que serão analisados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) local. Em um deles, o Rio Negro quer a anulação do duelo contra o GAS, pois os jogadores do clube deixaram o gramado após tumulto com policiais. Em outro, o Baré (outro representante de Roraima na Série D) se recusou a enfrentar o São Raimundo em repúdio à manutenção das partidas do Estadual na pandemia, antes de ele ser interrompido.

Regulamento

A primeira fase da edição 2020 da Série D reúne 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times em cada. Os quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. Os quatro classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.