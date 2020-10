Libertadores: já classificado, Athletico-PR perde para o Peñarol

O Athletico-PR foi derrotado pelo Peñarol (Uruguai) por 3 a 2 em partida realizada nesta terça-feira (20) no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Com este revés, a equipe brasileira encerrou a primeira fase da Copa Libertadores na segunda posição do grupo C com 10 pontos.

🇺🇾🟡⚫️ O @OficialCAP venceu o @AthleticoPR por 3-2, mas ficou fora das oitavas e vai para a @sulamericana. O #Furacão foi ao Uruguai já classificado na #Libertadores. pic.twitter.com/Cgf2WfniU3 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 21, 2020

A primeira posição da chave ficou com o Jorge Wilstermann (Bolívia), que venceu o Colo-Colo (Chile) por 1 a 0 nesta terça e chegou aos mesmos 10 pontos do Furacão, mas com saldo de gols melhor.

Jogo de viradas

O time do Paraná chegou para esta partida em uma situação cômoda, pois já estava classificado para as oitavas de final. Assim, o objetivo era apenas pontuar para garantir a primeira posição do grupo. Porém, o confronto não começou bem para a equipe brasileira, que viu o Peñarol abrir o placar logo aos 5 minutos com o zagueiro Formiliano.

Mas o Athletico-PR conseguiu deixar tudo igual antes do intervalo. Aos 35 minutos com o argentino Lucho González após boa jogada de Nikão.

E a virada veio aos 44 do primeiro tempo, quando, após falha de Gargano, o volante Richard acerta um bonito chute para vencer o goleiro Dawson.

No entanto, a etapa final foi toda dos uruguaios, que chegaram à vitória com gols de Kagelmacher, aos 17 minutos, e de Britos, aos 35. Placar final, Peñarol 3, Athletico-PR 2.

Vaga na Sul-Americana

Em um jogo entre duas equipes já eliminadas da Libertadores, o São Paulo goleou o Binacional (Peru) por 5 a 1 no estádio do Morumbi. Os gols da equipe paulista foram marcados por Arboleda, Vitor Bueno, Brenner e Pablo (dois).

⚽️🏆 Goleada do @SaoPauloFC! Na despedida da #Libertadores, Tricolor bateu o @BinacionalFC por 5-1 no Morumbi e ficou com a vaga na @sulamericana. pic.twitter.com/noLcvdQn8X — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 21, 2020

Com este resultado, a equipe do Morumbi garantiu a terceira posição do grupo D e uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Veja a classificação atualizada da Copa Libertadores.