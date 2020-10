Thiago Monteiro vence e se garante na terceira rodada de Roland Garros

Sem ceder sets pelo segundo jogo seguido, o cearense Thiago Monteiro fez mais uma vítima em Roland Garros, em Paris (França). Atual número 84 do mundo derrubou nesta quinta-feira (1º de outubro) o norte-americano Marcos Giron, atual 96º no ranking da ATP, após em duas horas de partida. Vitória por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (5), 6/4 e 6/1. É o melhor resultado na carreira do brasileiro em Grand Slams. Na última terça (29), ela já havia superado o 33º melhor do mudo, o georgiano Nikoloz Basilashvili, também por 3 sets a 0.



A vantagem do jogo desta quinta começou a ser construída logo no segundo game, quando Monteiro quebrou o serviço de Giron. Apesar de o adversário devolver a quebra de saque no quinto game, Monteiro seguiu confiante e fechou a parcial no tie-break. Com o moral alto, o brasileiro dominou os dois sets seguintes, com quatro quebras de serviço.

A atual campanha do Monteiro já é também o melhor desempenho de um tenista brasileiro em um Grand Slam nos últimos cinco anos. Em 2015, Thomaz Bellucci foi até à terceira rodada do US Open. Na próxima etapa, Thiago Monteiro terá pela frente o húngaro Marton Fucsovics, o 63º no ranking da ATP. O jogo será no próximo sábado (3), com o horário a ser definido.



Stefani-Carter estreiam bem



Também nesta quinta, a brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter derrotam a parceria da Aliona Zadoinov com a norueguesa Eikeri Ulkkire: vitória por 2 sets a 1 (5/7, 6/1 e 6/3). Stefani e Carter voltam a jogar amanhã (2), valendo vaga nas oitavas de final de Roland Garros. A dulpla terá pela frrente a japonesa Miyu Kato e a eslovena Tamara Zidansek.