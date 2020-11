Cirurgia no joelho pode prejudicar judoca Mayra Aguiar nas Olimpíadas

A Confederação Brasileira de Judô confirmou nesta quarta-feira (4), através de nota, que a judoca gaúcha Mayra Aguiar sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O rompimento ocorreu em setembro durante a participação da atleta nos treinamentos da Missão Europa, em Portugal, iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB), para os brasileiros retomarem o ritmo de preparação após meses parados por causa da pandemia do novo coronavírus. O procedimento cirúrgico ocorreu há aproximadamente um mês.

Conforme Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o popular Kiko, técnico da atleta na Sogipa de Porto Alegre, a previsão é de um retorno aos treinamentos em março e às competições em abril. Os Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) de 2020 foram remarcados para de 23 de julho a 8 de agosto de 2021, devido à pandemia.

Dona de dois bronzes olímpicos e sete pódios em Campeonatos Mundiais, sendo dois ouros, Mayra Aguiar é uma das principais esperanças do judô brasileiro para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Atualmente, ela é a número cinco do mundo na categoria até 78 kg. E, mesmo sem lutar, ela já tem a classificação praticamente definida.