Criciúma e Ypiranga-RS empatam em 8 a 8 pela Série C

Na partida que abriu a 16ª rodada da Série C do Brasileiro, Criciúma e Ypiranga-RS empataram em 4 a 4 em jogo do grupo B disputado nesta quinta (19) no estádio Heriberto Hülse.

Douglas, Neto Pessoas duas vezes e Tárik marcaram a nosso favor no empate em 4 a 4 com o Criciúma.🐥⚽️ pic.twitter.com/cN9DJJKRyv — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) November 20, 2020

Jogando em casa, o Tigre chegou a abrir uma vantagem de 3 a 0 no início do primeiro tempo graças a gols de Jean Lucas (duas vezes) e Jean Dias. Mas os visitantes conseguiram descontar com gols de Douglas e Neto Pessoa.

O Criciúma chegou ao quarto graças a Eduardo Melo, mas Neto Pessoa e Tárik garantiram a igualdade final do placar.

Com o resultado, o Ypiranga assumiu a vice-liderança da chave com 25 pontos, já o Criciúma permaneceu na 7ª posição com 18 pontos.

