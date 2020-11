Djokovic vence Alexander Zverev e chega à semifinal do ATP Finals

A edição de despedida do ATP Finals em Londres ainda pode ter a final dos sonhos, após o número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, vencer o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 7-6 (4), para garantir, nesta sexta-feira (20), vaga entre os quatro melhores da competição.

Djokovic delivers 🙌@DjokerNole has made the #NittoATPFinals semis for a ninth time after defeating Zverev 6-3, 7-6! pic.twitter.com/DK8vEu4Ce3 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

A derrota para o russo Daniil Medvedev deixou o cinco vezes campeão do torneio precisando de uma vitória sobre o alemão Zverev para evitar a eliminação na fase de grupos, e ele conseguiu um triunfo relativamente tranquilo.

“Ao contrário do que aconteceu contra o Daniil, encontrei os golpes certos no momento certo”, afirmou o sérvio.

Djokovic terminará em segundo no Grupo Tóquio, batizado com o nome da primeira edição do torneio de encerramento da temporada há 50 anos. O número dois do mundo, o espanhol Rafael Nadal, ficou em segundo no Grupo Londres, o que evitou um confronto entre eles na semifinal.

The final standings for Group Tokyo 1970 are in! 🇯🇵#NittoATPFinals pic.twitter.com/JPvoXikILl — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

O sérvio de 33 anos enfrentará o campeão do US Open, Dominic Thiem, na semifinal de sábado, quando Nadal encara Medvedev.

The semi-finals are set!



🇦🇹 Thiem v Djokovic 🇷🇸

🇷🇺 Medvedev v Nadal 🇪🇸



Who wins the #NittoATPFinals from here? pic.twitter.com/3kwExX2ZWP — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

A final de domingo encerrará a memorável estada de 12 anos do torneio em Londres, antes de se mudar para Turim (Itália).

Djokovic tenta igualar o recorde de Roger Federer de seis títulos do ATP Finals, enquanto Nadal busca o primeiro.