Jogos de futebol já podem ser transmitidos no horário da Voz do Brasil

As emissoras de rádio estão autorizadas, por meio de portaria publicada na última sexta-feira (7) pelo Ministério das Comunicações, a flexibilizar os horários de retransmissão do programa A Voz do Brasil, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), caso desejem transmitir jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, desde que haja pelo menos uma equipe brasileira envolvida no confronto. A permissão é válida até 31 de dezembro deste ano. Antes da portaria, as emissoras eram obrigadas a veicular o programa às 19h do horário local, de segunda a sexta, com exceção dos feriados.

A medida vale apenas para as partidas que comecem entre 19h e 20h30. Entretanto, cada estação terá que transmitir a edição do dia da Voz do Brasil até, no máximo, às 23h30. As exceções previstas para as emissoras serem dispensadas de veicular o programa são as seguintes: quando a definição for para a prorrogação, em caso de cobrança de pênaltis, ou ainda, se ocorrer atraso no término da partida por alguma situação extraordinária que ultrapasse o horário limite de transmissão (23h30).

De acordo com a portaria, assinada pelo Secretário de Radiodifusão Maximiliano Salvadori Martinhão, a iniciativa visa possibilitar a transmissão de partidas de futebol, levando em consideração que “o futebol é o esporte mais popular do Brasil e um dos grandes responsáveis pelo entretenimento e pela construção cultural dos brasileiros”.