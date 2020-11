Judô: CBJ convoca seleção brasileira para Pan-Americano no México

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) convocou, nesta segunda (09), os judocas que representarão o Brasil no Campeonato Pan-Americano Sênior da modalidade. O torneio acontecerá em Guadalajara, no México, entre os dias 19 a 22 de novembro.

Entre os homens, foram chamados Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Eduardo Katsuhiro (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Rafael Macedo (90kg), Rafael Buzacarini (100kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Silva Baby (+100kg) e David Moura (+100kg). Já no feminino, a equipe será formada por Larissa Pimenta (52kg), Eleudis Valentim (52kg), Jéssica Pereira (57kg), Ketelyn Nascimento (57kg), Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Beatriz Souza (+78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg).

O Pan-Americano distribui até 700 pontos no ranking mundial classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A previsão da Confederação Pan-Americana de Judô é fazer outro Pan em 2021 antes dos Jogos. No entanto, apenas o melhor resultado entre as duas edições contará para o ranking olímpico. “A FIJ fez uma determinação de que, por conta da pandemia e da impossibilidade de todos os países participarem de campeonatos continentais, apenas a melhor pontuação do atleta é que vai computar no ranking. Dessa forma, isso permite a gente utilizar dois atletas diferentes em Pan-Americanos desde que ele faça um bom resultado, por exemplo, agora em 2020. Se ele for campeão não terá como alcançar uma pontuação maior. Então, a gente já poderia ter a opção de levar um atleta diferente que esteja ainda brigando pela vaga e criar uma situação dentro da categoria de mais competitividade e de crescimento dos próprios atletas”, detalha Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento da CBJ. “Além disso, é uma possibilidade a mais para os atletas que não estão 100% para lutar o Pan-Americano agora e eles teriam nova oportunidade no Pan de 2021.” Essa será a segunda competição internacional desde a paralisação do calendário, em março, pela pandemia do novo coronavírus. Em outubro, a seleção disputou o Grand Slam de Budapeste e conquistou três bronzes, na categoria pesado (+78 kg), Beatriz Souza e Maria Suelen Altheman, e William Lima, no meio-leve (66kg).

Os convocados estão concentrados em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, para os últimos treinos antes da competição. O embarque da delegação para o México acontecerá no dia 18 de novembro.

Em 2019, o Brasil foi campeão por equipe e liderou o quadro de medalhas individuais do Pan de Lima, no Peru, com quatro ouros, oito pratas e três bronzes. Dos quatro campeões, Larissa Pimenta, Daniel Cargnin e Rafael Silva Baby estarão em Guadalajara para defender seus títulos. A única exceção é Mayra Aguiar, que se recupera de lesão.

Veja a programação do Pan-Americano de Judô

-Quinta-feira (19)

Sorteio das Chaves

-Sexta-feira (20)

Eric Takabatake (60kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Daniel Cargnin (66kg/Sogipa/FGJ)

Eduardo Katsuhiro (73kg/Clube Paineiras do Morumby/FPJudo)

Larissa Pimenta (52kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Eleudis Valentim (52kg/Instituto Reação/FJERJ)

Jéssica Pereira (57kg/Instituto Reação/FJERJ)

Ketelyn Nascimento (57kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Ketleyn Quadros (63kg/Sogipa/FGJ)

-Sábado (21)

Eduardo Yudy Santos (81kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Rafael Macedo (90kg/Sogipa/FGJ)

Rafael Buzacarini (100kg/Clube Paineiras do Morumby/FPJudo)

Leonardo Gonçalves (100kg/Sogipa/FGJ)

Rafael Silva Baby (+100kg/EC Pinheiros/FPJudo)

David Moura (+100kg/Instituo Reação/FJERJ)

Maria Portela (70kg/Sogipa/FGJ)

Beatriz Souza (+78kg/EC Pinheiros/FPJudo)

Maria Suelen Altheman (+78kg/EC Pinheiros/FPJudo)

-Domingo (22)

Competição por Equipes Mistas