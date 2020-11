Inter confirma acerto com Abel Braga

O Internacional confirmou na manhã desta terça-feira (10) o acerto com o técnico Abel Braga. Campeão Mundial e da Libertadores pelo clube em 2006, ele assina até fevereiro de 2021.

Aos 68 anos, essa será a sétima passagem dele pelo Colorado. A última foi em 2014. Na época, o Inter foi tetracampeão gaúcho com 87% de aproveitamento e duas vitórias nos Gre-Nais decisivos, incluindo a goleada de 4 a 1, em Caxias do Sul. No Brasileirão daquele ano, o time terminou em 3º lugar e garantiu vaga para a Copa Libertadores de 2015. Chegam junto com o treinador, o auxiliar técnico Leomir de Souza e o analista de desempenho Alex da Costa.

Abel Braga estava sem clube desde março, quando saiu do Vasco da Gama. Nesta última passagem pelo clube carioca, ele ficou apenas três meses no comando do time, com 14 jogos, quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 40,5%.

Ele volta ao Internacional depois de seis anos para substituir o argentino Eduardo Coudet, que teve a saída do Internacional oficializada nesta segunda (9). O ex-técnico da equipe deve se acertar nos próximos dias com o Celta de Vigo.

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (11) para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será contra o América Mineiro às 21h30 no Beira-Rio e o técnico Abel Braga já deve estar na casamata.