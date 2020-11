Ruim para ambos: Goiás e Vasco empatam pela Série A do Brasileiro

Goiás e Vasco empataram por 1 a 1 neste domingo à noite (1º), no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhum dos lados. O Esmeraldino foi a 12 pontos e segue na lanterna, quatro pontos atrás do Athletico-PR, que é o penúltimo. O Cruzmaltino, com 19 pontos, saiu temporariamente da zona de rebaixamento e assumiu o 16º lugar, mas pode retornar ao Z-4 se o Red Bull Bragantino pontuar na segunda-feira (2) contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 20h (horário de Brasília).

Os donos da casa iniciaram a partida em cima, mas quem abriu o placar foi o Vasco. Aos 16 minutos, o meia Leonardo Gil cobrou escanteio e o lateral Léo Matos, que estreava pelo time carioca, cabeceou para as redes. O Goiás teve a chance do empate aos 25 minutos, mas o atacante Fernandão, na pequena área, isolou a bola. Aos 36, a equipe alviverde perdeu outra chance, desta vez com Keko. O atacante recebeu de Fernandão e tocou na saída do goleiro Fernando Miguel, para fora.

A pressão goiana permaneceu no segundo tempo. Aos 11 minutos, enfim, ela deu resultado. Fernandão chutou em cima de Fernando Miguel e, no rebote, o meia Shaylon deixou tudo igual. A partida perdeu ritmo, ficando mais animada nos minutos finais, com oportunidades perdidas pelos atacantes Douglas Baggio - duas vezes, sendo uma na trave - e Rafael Moura, do Goiás. Na última delas, o zagueiro Ricardo Graça travou Rafael Moura na hora da finalização, dentro da área.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Caracas, na capital venezuelana, no duelo de volta do confronto pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Já o Goiás terá a semana cheia e atuará somente no próximo sábado (7), às 19h, diante do São Paulo, no Morumbi, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Vitória santista

Mais cedo, na Vila Belmiro, o Santos se manteve na cola dos líderes ao derrotar o Bahia por 3 a 1. O Peixe foi a 30 pontos, mantendo-se na sexta posição e ganhando moral para reencontrar o Ceará nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão, no duelo de volta do confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor de Aço segue com 19 pontos, na 15ª colocação. A equipe dirigida por Mano Menezes recebe o Melgar, do Peru, na quinta-feira (5), às 21h30, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, também para o segundo jogo.

Os gols saíram todos no primeiro tempo. Logo aos nove minutos, o atacante Yeferson Soteldo cruzou pela esquerda e o lateral Madson se antecipou a zaga e desviou para o gol. Na sequência, o goleiro santista João Paulo fez grandes defesas em chutes do meia Élber e do atacante Gilberto, evitando o empate. Aos 25, o volante Jobson rolou e o atacante Marinho mandou para as redes. Aos 27, o Bahia diminuiu com o meia Danielzinho, aproveitando bola alçada na área pelo lateral Nino Paraíba. Só que aos 36, o Peixe marcou o terceiro: Jobson cobrou falta e o goleiro Douglas aceitou.

