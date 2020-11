Série C: Paysandu encaminha vaga e Botafogo-PB fica ameaçado pelo Z-4

O Paysandu deixou a vaga à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro bem encaminhada. Nesta sexta-feira (27), o Papão recebeu o Botafogo-PB no Mangueirão, em Belém, e venceu por 1 a 0. A partida abriu a 17ª e penúltima rodada da primeira fase.

O time paraense assumiu, temporariamente, a segunda posição do grupo A, com 28 pontos. A equipe pode ser ultrapassada por Remo e Vila Nova, que jogam neste sábado (28) contra Manaus e Treze, respectivamente. Se o rival Azulão vencer os manauaras, o Paysandu garante a classificação antecipada. O Belo, por outro lado, segue ameaçado pelo rebaixamento. O alvinegro de João Pessoa ocupa a oitava colocação, com 19 pontos, e pode cair para o Z-4 se o Galo da Borborema sair vitorioso contra o Tigre.

O gol da vitória saiu no primeiro tempo, aos 21 minutos, com o volante Perema aproveitando rebote do goleiro Felipe. O Botafogo até teve chances (principalmente no fim do jogo, com os atacantes David Batista e Marcos Aurélio), mas pecou nas finalizações.

Os dois times voltam a campo no sábado da próxima semana (5), às 17h (horário de Brasília), em duelos regionais. O Paysandu disputa o tradicional clássico Re-Pa, contra o Remo, no Mangueirão, enquanto o Botafogo recebe o Treze, em confronto direto contra o rebaixamento.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.