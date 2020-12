América-MG derrota CRB e assume liderança da Série B

O América-MG recebeu o CRB neste sábado (26) e venceu por 1 a 0 para assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro em jogo válido pela 31ª rodada. Mas o Coelho ainda pode sair da ponta da tabela, caso a Chapecoense supere o Paraná na próxima segunda (28).

O Coelho vive um momento especial na temporada. Após empatar com o Palmeiras, na última quarta-feira (23) na ida da semifinal da Copa do Brasil, o time mineiro venceu e assumiu a primeira posição da Série B.

Placar mínimo

Jogando em casa, o América-MG dominou a partida. Apesar de não criar muitas oportunidades, foram apenas 3 na etapa inicial, foi eficiente. Já o CRB forçava as jogadas aéreas, mas isso foi muito pouco.

E o gol da vitória saiu justamente na segunda oportunidade do Coelho, aos 29 minutos. Após boa jogada de Alê, que terminou em cruzamento rasteiro, Juninho domina e bate para vencer o goleiro Edson Mardden.

O Coelho continuou melhor na partida, diante de um CRB que pouco fez, mas o placar permaneceu inalterado até o fim. Com a derrota, o time alagoana permanece na 14ª posição, com 37 pontos, próxima da zona do rebaixamento.

Próximos jogos

Na próxima terça-feira (29) o CRB visita o Avaí no estádio da Ressacada. Já o Coelho volta a jogar pela Série B no próximo sábado (2), contra o Guarani.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.