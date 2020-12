Bahia se classifica na Sul-Americana após empate na Argentina

Com um empate sem gols com o Unión Santa Fé (Argentina) em jogo realizado nesta terça-feira (1) no estádio 15 de Abril, o Bahia garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

⌛️⌛️ Fim de jogo em Santa Fé: Unión 0x0 Bahia. Tricolor, que havia vencido na Fonte por 1 a 0, avança para as quartas de final da Sul-Americana. Próximo adversário sairá do duelo Vasco x Defensa Y Justicia, quinta, no Rio #BBMP pic.twitter.com/jonKhHS25u — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 2, 2020

A vaga veio porque, no confronto de ida, disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador, o tricolor baiano triunfou graças a um gol do artilheiro Gilberto.

Jogando fora de casa, o Bahia foi corajoso e teve oportunidades de marcar, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas. O time comandado pelo técnico Mano Menezes acabou sendo muito beneficiado no final da etapa inicial, quando o atacante Luna Diale foi expulso após falta muito dura em Élber.

Próximo compromisso

O próximo jogo do tricolor baiano será pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Ceará no próximo sábado (5) em Salvador.

