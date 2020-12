Brasil pega Angola nas quartas do Mundial de Futebol de Areia Raiz

Neste sexta-feira (11), a partir das 17h (horário de Brasília), a Arena Gladiadores da Bola, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, recebe as quartas de final do Mundial de Futebol de Areia Raiz, com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O primeiro jogo do dia coloca frente a frente Tunísia e França, dois times que passaram de fase mesmo sem pontuar na primeira parte do torneio.

Na sequência, às 18h, haverá um clássico sul-americano, com o Chile, que fez uma campanha perfeita na fase de grupos com três goleadas e 12 pontos marcados, contra o Uruguai, que passou com duas vitórias em três jogos e seis pontos.

Às 19h, Paraguai, que passou de fase na liderança do grupo A com 12 pontos, pega a Colômbia, que se classificou mesmo sem ter pontuado na fase de grupos.

Fechando as quartas de final do Mundial de Futebol de Areia Raiz, o Brasil disputa com Angola uma vaga na semifinal. O grande destaque do duelo é a briga pela artilharia, pois o angolano William Soares e o brasileiro Pedrinho Carioca estão empatados com nove gols cada.

As semifinais ocorrem no sábado, a partir das 18h30. A decisão do terceiro lugar e a grande decisão do torneio estão marcadas para domingo (13), a partir das 19h.