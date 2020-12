Brasil tem 10 indicados às seleções masculina e feminina da temporada

O Brasil tem 10 atletas indicados às seleções mundiais ideais masculina e feminina da temporada da FIFPro (sindicato mundial de jogadores de futebol.) Na lista dos homens, são oito representantes do país entre os 55 indicados. Na de mulheres, duas brasileiras aparecem na disputa, que também reúne 55 concorrentes.

Cada seleção tem 11 vagas. A eleição é feita pelos atletas profissionais filiados à entidade. Para ambas, serão escolhidos um goleiro, três defensores, três meias e três atacantes. O 11º nome será o nome de linha mais votado que não tenha sido selecionado, independentemente da posição em que foi relacionado.

🚨ANNOUNCEMENT🚨@FIFPRO together with @FIFAcom proudly presents the 55 players with most votes for the 2020 FIFA FIFPRO Men's World 11, selected by their fellow professional footballers.



Here's all you need to know 👉https://t.co/0JH5WVoo2L #FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/lpZEEryGED — FIFPRO (@FIFPro) December 10, 2020

A lista masculina tem os goleiros Ederson (Manchester City, da Inglaterra) e Alisson (Liverpool, da Inglaterra); o zagueiro Thiago Silva (PSG, da França), os laterais Daniel Alves (São Paulo) e Marcelo (Real Madrid, da Espanha), o volante Casemiro (Real Madrid), o meia Philippe Coutinho (Barcelona, da Espanha) e o atacante Neymar (PSG). O Brasil é o país com mais indicados, ao lado da Alemanha. Confira AQUI a relação completa dos 55 nomes.

Entre as mulheres, as indicadas foram Formiga (PSG) e Cristiane (Santos). A experiente volante de 42 anos é a mais veterana da relação da FIFPro, enquanto a atacante é uma das 15 caras novas da lista. Curiosamente, na arte em que divulga as fotos das escolhidas, a entidade utilizou a da também atacante Debinha (North Carolina Courage, dos Estados Unidos) ao invés da santista, de forma equivocada.

É o quinto ano que o sindicato elege os destaques da temporada no futebol feminino. Em 2019, a seleção considerada ideal teve a presença de Marta, mas a meia-atacante do Orlando Pride (Estados Unidos) e da seleção brasileira não foi citada desta vez. Veja AQUI as 55 indicadas.

Daniel Alves e Cristiane são os únicos nomes, considerando as duas listas, que atuam no Brasil. O lateral do São Paulo, inclusive, é o segundo atleta (entre os homens) a ser indicado atuando em uma liga não europeia. O primeiro havia sido Neymar, quando defendia o Santos. Na relação masculina, o clube com mais representantes é o alemão Bayern de Munique, com 12 atletas. Na feminina, o destaque é o francês Lyon, com 10 atletas. Os dois times venceram a última edição das respectivas Ligas dos Campeões da Europa (masculina e feminina).