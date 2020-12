Real Madrid vence e se classifica na Liga dos Campeões

O Real Madrid (Espanha) se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (9), após vencer o Borussia Moenchengladbach (Alemanha) por 2 a 0, em casa, com dois gols de Karim Benzema. Na mesma rodada, pelo mesmo grupo, a Inter de Milão (Itália) ficou fora das competições europeias ao empatar com o Shakhtar Donetsk (Ucrânia).

Com estes resultados, o Real Madrid, que corria o risco de sofrer uma eliminação constrangedora, terminou em primeiro no grupo B com 10 pontos, seguido do Moenchengladbach, que também avançou às oitavas de final.

O Shakhtar Donetsk, que também somou 8 pontos, vai para a Liga Europa, enquanto a Inter está fora de tudo após sofrer a terceira eliminação consecutiva na fase de grupos do principal torneio europeu de clubes.

Benzema apareceu livre na área para fazer 1 a 0 de cabeça, após cruzamento de Lucas Vázquez aos nove minutos, e voltou a subir para marcar da mesma forma aos 32, desta vez aproveitando passe do brasileiro Rodrygo.

O resultado dá fôlego ao questionado treinador Zinedine Zidane, após uma série de resultados ruins tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões.

Outra equipe espanhola que garantiu seu lugar nas oitavas de final foi o Atlético de Madri, que derrotou o RB Salzburg (Áustria) por 2 a 0 e terminou em segundo no grupo A, atrás do Bayern de Munique (Alemanha), que venceu o Lokomotiv Moscou (Rússia) pelo mesmo placar.

Mais cedo, Neymar marcou três gols e Kylian Mbappé dois na vitória do PSG (França) de 5 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir (Turquia), o que deixou a equipe francesa como líder do grupo H, um dia após a partida ter sido suspensa em meio a um suposto incidente racista envolvendo o quarto árbitro, a quem o clube turco acusou de usar uma palavra racista contra seu auxiliar técnico Pierre Webó.

Com 12 pontos, o PSG ficou à frente do RB Leipzig por ter levado a melhor no confronto direto contra o time alemão. O Manchester United (Inaglaterra), que ficou em terceiro lugar com nove pontos, vai jogar a Liga Europa.

A Atalanta (Itália), que derrotou o Ajax (Holanda) por 1 a 0 fora de casa com um gol nos minutos finais do colombiano Luis Muriel, também se classificou para as oitavas de final.

O Ajax precisava da vitória na Amsterdam Arena para tirar o segundo lugar da equipe italiana no grupo D, mas não conseguiu criar muitas oportunidades.

O clube italiano, que chegou às quartas de final na última edição do torneio, terminou a fase de grupos com 11 pontos, quatro a mais que o Ajax, que entrará na Liga Europa. O Liverpool (Inglaterra), que ficou em primeiro, empatou em 1 a 1 com o Midtjylland (Dinamarca), em partida na qual Mohamed Salah se tornou o maior artilheiro dos Reds no torneio.