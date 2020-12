Libertadores: Santos vai à semi com benção de Pelé e gol relâmpago

Com muita intensidade, dois gols relâmpagos (um deles com menos de 15 segundos de bola rolando) e atuação inspirada do atacante Kaio Jorge, o Santos pavimentou o caminho a mais uma semifinal da Libertadores. Nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, em Santos (SP), o Peixe goleou o Grêmio por 4 a 1 e segue brigando pelo quarto título da mais importante competição da América do Sul.

⚪️⚫️🐳 Histórico! O @SantosFC goleou o @Gremio sem piedade e se classificou para as semifinais da #Libertadores. O sonho do tetra está vivo!



⚽️ Kaio Jorge (2), Marinho e Laércio fizeram os gols do Peixe. Thaciano descontou.#GloriaEterna pic.twitter.com/qVUmlTaNs1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 17, 2020

Na partida de ida, há uma semana, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, as equipes ficaram no 1 a 1. Na próxima fase, a equipe paulista terá pela frente Boca Juniors ou Racing. Os argentinos fazem o primeiro jogo do confronto nesta quarta, às 21h30 (horário de Brasília). O confronto está uma semana atrasado por um dos duelos entre Boca e Internacional, pelas oitavas de final, ter sido adiado após o falecimento de Diego Maradona.

Horas antes de a bola rolar, o elenco santista recebeu o apoio do maior ídolo da história do clube: Pelé, bicampeão da América e Mundial pelo Alvinegro em 1962 e 1963. “Hoje é dia de mandar aquela bênção e energia positiva para os jogadores, para irmos juntos rumo ao tetra da Libertadores”, escreveu o Rei do Futebol em seu perfil no Instagram.

Há 13 anos, Pelé estava na Vila Belmiro quando, apesar de ter vencido por 3 a 1, o Santos viu o Grêmio ir à final da Libertadores graças ao gol marcado fora de casa. Na partida de ida, o Tricolor havia vencido por 2 a 0. Desta vez, ainda que à distância, o Rei pôde celebrar a classificação no reencontro com os gaúchos (que, além de se despedirem da competição sul-americana, viram chegar ao fim uma série de 18 jogos de invencibilidade). Ironicamente, a última derrota também foi na Vila e para o Peixe, mas pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Peixe acelerado

Onze segundos. Foi o que Kaio Jorge precisou para pôr o Santos à frente, no quinto gol mais rápido da história da Libertadores. Na sequência do pontapé inicial, o atacante aproveitou uma saída errada do meia Jean Pyerre, superou o zagueiro David Braz e o goleiro Vanderlei e mandou para as redes. No lance seguinte, Kaio Jorge roubou do meia Matheus Henrique e lançou Marinho. O atacante chutou cruzado, para defesa de Vanderlei, com o pé. Com um minuto de jogo, o Alvinegro quase abria 2 a 0.

O Grêmio tentou responder após a ducha de água fria e quase empatou com Jean Pyerre, aos cinco minutos. Após cruzamento rasteiro do atacante Diego Souza, o meia desviou na pequena área, mas parou no travessão. Mais ligado na partida, o Santos aproveitou a desatenção gremista na subida das linhas e ampliou a fatura. Aos 15 minutos, o volante Sandry abriu para Lucas Braga pela direita. O atacante escapou do lateral Luís Orejuela (que se contundiu no lance) e cruzou para Marinho marcar.

A primeira etapa seguiu intensa, com as equipes criando oportunidades. Aos 26 minutos, após bate-rebate na área, o volante Jobson recebeu com liberdade, próximo à marca do pênalti, mas chutou por cima. Aos 29, o Santos chegou de novo, em cabeçada perigosa do zagueiro Lucas Veríssimo. No minuto seguinte, o Grêmio parou novamente no travessão, dessa vez em chute de Matheus Henrique, que o goleiro John salvou. O Tricolor conseguiu ter a posse da bola, mas incapaz de criar lances de perigo.

O Santos não mudou a postura na etapa final. Aos oito minutos, Sandry recebeu de Marinho na entrada da área e finalizou com perigo, forçando Vanderlei a espalmar para escanteio. Após a cobrança, o lateral Madson desviou na pequena área e Kaio Jorge concluiu no travessão, mas a bola pegou efeito e parou no gol.

O Grêmio se lançou ao ataque, mas só a partir dos 30 minutos é que teve chances. Primeiro, David Braz parou em grande defesa de John. Na sequência, após cobrança de escanteio, Diego Souza escorou por cima. Aos 35, o atacante Ferreira cruzou e o meia Thaciano, na sobra, descontou para o Tricolor. Só que no lance seguinte, o Santos minou as esperanças do rival. Vanderlei até salvou a finalização do zagueiro Wagner Leonardo, mas não segurou a cabeçada do também zagueiro Laércio, que fechou o placar na Vila.

As equipes voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga no sábado (19), às 19h (horário de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. Já no domingo (20), o Santos visita o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, às 16h.

